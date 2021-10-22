Окупанти встановлюють заборонені Конвенціями міни за лінією фронту, — розвідка

За інформацією розвідки, проросійські бойовики обладнали нові позиції, оснащуючи їх макетами техніки й озброєння, а також мінують місцевість навколо.

Головне управління розвідки Міноброони повідомляє у Facebook, що російські окупаційні формування нарощують обладнання своїх позицій як на передових позиціях, так і в тилу.

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Разом з обладнанням нових позицій, оснащуючи їх макетами техніки й озброєння, окупанти мінують місцевість в тилових районах недалеко від лінії розмежування.

Проросійські бойовики використовують для мінування позицій протитанкові та протипіхотні міни:

ПФМ-1;

ПОМ-2;

ПМН-2;

МОН-50;

ОЗМ-72.

Усі ці міни заборонені міжнародними конвенціями, які не ратифікувала Росія.

У світі діє Оттавська конвенція, яка забороняє застосовувати, накопичувати, виробляти та передавати протипіхотні міни. Договір передбачає повне знищення всіх запасів протипіхотних мін неспрямованої дії (за винятком невеликої кількості мін, необхідних для навчання розмінування) та ліквідацію мінних полів.

[ + – ] Міна ПФМ-1 Фото: Вiкiпедiя

[ + – ] ОЗМ-72 Фото: скриншот

"Зазначені дії російських окупаційних військ створюють додаткову небезпеку для цивільного населення, яке проживає на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областях", — вказують у публікації.

Нагадаємо, згідно з даними ГУР МО, окупанти підсилюють вербування в свої формування, поширюючи агітаційні матеріали на вулицях тимчасово окупованих міст.

Командувач Силами спецоперацій Григорій Галаган заявив, що кожна область повинна бути готова до вторгнення Росії.