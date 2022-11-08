В РФ собираются проверить блогера, снявшего пародию на российского солдата в окопе (видео)

После того как ролик появился в сети, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина назвала блогера Некоглая "выродком", который "глумится над подвигом" российского солдата.

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Российский блогер Николай Лебедев, известный под псевдонимом Некоглай, записал пародию на солдата ВС РФ, которого ВСУ якобы забросал гранатами с беспилотника. Видео россиянин опубликовал 7 ноября в TikTok.

На кадрах блогер в камуфляжном жилете делает вид, что отбрасывает гранаты.

Таким образом Некоглай обыграл появившееся 6 ноября в российских пабликах видео с российским солдатом, сделанное якобы с украинского беспилотника. Пропагандисты пишут, что с помощью дрона ВСУ якобы забросали гранатами военнослужащего гвардейской мотострелковой бригады, который лежал в окопе, однако он дважды их отбросил. Россияне говорят, что видео было снято еще в марте недалеко от села Малая Рогань в Харьковской области, а сам солдат выжил.

[ + – ] Видео российского солдата, отбрасывающего гранаты

Украинская сторона распространяемое в сети видео пока не комментировала.

На видео Некоглая незамедлительно отреагировала член Общественной палаты РФ, глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина, известная своими запретительными инициативами в РФ.

"Он [Лебедев] глумится над подвигом нашего солдата, героически дважды отбившегося от атаки дрона с гранатами ВСУ. Выродок-тиктокер, вероятно, посчитал, что это смешной контент", — прокомментировала Мизулина.

Она призвала Генпрокуратуру и МВД России проверить опубликованное Некоглаем видео на предмет "дискредитации российской армии". Соответствующий запрос уже направлен силовикам от имени "Лиги безопасного интернета".

Напомним, журналистка и блогер Ксения Собчак вернулась в Россию. 6 ноября она пересекла пешком границу в Псковской области.

Ранее Фокус писал, что российскому военному блогеру Семену Пегову ампутировали правую ногу после ранения в оккупированной Донецкой области.