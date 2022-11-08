Дрон трижды атаковал российского солдата, но так и не смог убить: в чем причины (видео)

Боец получил ранение в Харьковской области, но смог выжить, утверждают российские СМИ.

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Британское издание The Independent опубликовало видео и сопроводило его текстом, из которого следует, что российский солдат отбросил две гранаты, сброшенные с украинского дрона, прежде чем они взорвались.

В ролике запечатлено, как солдат предположительно в российской военной форме в одиночку прячется на дне неглубокой траншеи. Судя по всему он ранен — верхняя одежда на боку разорвана, из нее торчит белая вата с красными пятнами, вероятно, кровью.

В этот момент на лежащего военного дрон сбросил боеприпас, угодивший между спиной и стенкой траншеи. Солдат быстро вытащил его и выбросил подальше. Можно предположить, что на взрывном устройстве был установлен таймер или же снаряд был "пристрелочным", то есть без взрывчатки.

После этого боец поднялся на ноги и отбежал несколько метров, чтобы залечь в траншее подальше от места, где произошел инцидент. Дрон снова сбросил гранату, на этот раз прямо в руки российского солдата, и тот успел ее отбросить за мгновение до взрыва, всполохи которого запечатлела камера. Мужчина остался лежать на дне окопа, хотя движения головы указывают на то, что он остался в живых. БПЛА сбросил еще один боеприпас, взорвавшийся сразу после падения в нескольких метрах от цели, очевидно, не нанеся большого вреда солдату.

Издание dronedj.com полагает, что украинским военным не удалось поразить цель еще и из-за того, что используемый дрон — не военного назначения. Журналисты считают, что коммерческий дрон доработали таким образом, чтобы сделать из него ударный, но, видимо, сделали это не идеально.

Российское издание "МК" со ссылкой на сослуживцев военного пишет, что инцидент произошел в марте неподалеку от села Малая Рогань Харьковской области с военнослужащим из 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС России. Якобы, солдат выжил, получив ранение, но давно выздоровел.

Блогер из России Николай Лебедев (Nekoglai) сделал пародию на солдата, отбросившего гранаты, ради видео для TikTok. Нарядившись в бронежилет, парень под музыку повторил действия военного из ролика. Вскоре член Общественной палаты РФ, глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина призвала Генпрокуратуру и МВД России привлечь Николая Лебедева к ответственности за "дискредитацию российской армии. По ее словам, "тиктокер" поглумился над "подвигом" солдата, отбивавшего таки дрона ВСУ.

Ранее появилось видео, как БПЛА ВСУ атаковал российских солдат вооруженных антидроновой пушкой "Ступор". Средство радиоэлектронной борьбы не смогло заглушить беспилотник и предотвратить бомбардировку с воздуха.