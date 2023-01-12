Спрятаться не удалось: дрон ВСУ поразил российских солдат на передовой (видео)

Меткое попадание 82-миллиметровой мины в блиндаж не оставило шансов оккупантам.

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Украинские военнослужащие с помощью дрона уничтожили позицию, где скрывались российские солдаты. Видеозапись атаки опубликовал телеканал "Еспресо" в YouTube.

Аэроразведчики 128-й бригады территориальной обороны обнаружили позицию, обустроенную оккупантами под деревьями. Они отправили туда беспилотник с хорошей грузоподъемностью и тепловизором, вооруженный тремя 82-мм минометными минами.

Оператор метко сбросил все три снаряда по вражеским укрытиям. Как минимум одна мина угодила точно в средину блиндажа, уничтожив россиян, прятавшихся внутри. К сожалению, военные не раскрыли модель беспилотника, который использовали во время операции.

В январе писали, как дрон ВСУ поразил российского военного гранатами на передовой. Аэроразведчики ВСУ заметили оккупанта, скрывавшегося среди руин здания, и атаковали его с воздуха. Солдат ВС РФ пережил первый удар и сменил позицию, но операторы достали его и там.

Сообщали также, как в декабре дрон ВСУ уничтожил российский танк метким попаданием. Оператор Сил специальных операций сбросил снаряд с приличной высоты и попал прямо под башню, остановив боевую технику, движущуюся к украинским позициям под Бахмутом.

Недавно бойцы ВСУ рассказали, как делают бомбы для дронов из подручных средств. Одно из подразделений обустроило мастерскую в городе Славянск Донецкой области и пытается создать идеальный снаряд: достаточно легкий для квадрокоптера и достаточно мощный для уничтожения российской техники.