Сховатись не вдалося: дрон ЗСУ вразив російських солдатів на передовий (відео)

Пряме влучення 82-міліметрової міни в бліндаж не залишило шансів окупантам.

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Українські військовослужбовці за допомогою дрона знищили позицію, де переховувалися російські солдати. Відеозапис атаки опублікував телеканал "Еспресо" у YouTube.

Аеророзвідники 128-ї бригади територіальної оборони виявили позицію, облаштовану окупантами під деревами. Вони відправили туди безпілотник із гарною вантажопідйомністю та тепловізором, озброєний трьома 82-мм мінометними мінами.

Оператор влучно скинув усі три снаряди по ворожих укриттях. Як мінімум одна міна потрапила точно в середину бліндажа, знищивши росіян, які ховалися всередині. На жаль, військові не розкрили модель безпілотника, який використали під час операції.

У січні писали, як дрон ЗСУ вразив російського військового гранатами на передовий. Аеророзвідники ЗСУ помітили окупанта, який переховувався серед руїн будівлі, та атакували його з повітря. Солдат ЗС РФ пережив перший удар та змінив позицію, але оператори дістали його і там.

Повідомляли також, як у грудні дрон ЗСУ знищив російський танк влучним попаданням. Оператор Сил спеціальних операцій скинув снаряд із пристойної висоти і потрапив просто під вежу, зупинивши бойову техніку, що рухається до українських позицій під Бахмутом.

Нещодавно бійці ЗСУ розповіли, як роблять бомби для дронів із підручних засобів. Один із підрозділів облаштував майстерню у місті Слов'янськ Донецької області та намагається створити ідеальний снаряд: досить легкий для квадрокоптера та досить потужний для знищення російської техніки.