Дрон ЗСУ знищив станцію зв'язку окупантів на Херсонщині: як це було (відео)

Безпілотник успішно виконав поставлене перед ним завдання, влаштувавши росіянам "бавовну", але не зміг повернутися назад.

Related video

Дрон DJI Mavic допоміг Збройним силам України знищити російську станцію зв'язку на окупованій частині Херсонської області. Відеозаписом операції в Telegram поділився нардеп від "Слуги Народу", заступник голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Юрій Мисягін, зазначивши, що отримав його від колеги Романа Костенка.

Оператор одного із підрозділів ЗСУ направив саморобний ударний безпілотник до населеного пункту, розташованого на протилежному березі Дніпра. БПЛА виявив ворожу станцію зв'язку на даху одного з житлових будинків та скинув на неї гранату. Боєприпас упав поряд із генератором і викликав потужний вибух, внаслідок якого обладнання ЗС РФ було знищено.

Залишивши станцію догоряти на даху, український боєць направив Mavic на базу. Однак дрон не встиг повернутися, оскільки акумулятор розрядився під час виконання місії, і впав у річку.

"Рядовий Мавік" одного із підрозділів ЗСУ виконав поставлене завдання, знищивши російську станцію на даху одного з будинків, загинув дорогою на базу", — прокоментував Юрій Мисягін.

8 лютого писали, як дрон-камікадзе атакував російську базу в Херсонській області, знищивши скупчення живої сили та техніки. Інший БПЛА українських військ, що літав поблизу, навів артилерію, яка також завдала потужного удару по позиціях супротивника. Як повідомила ДПСУ, окупанти зазнали великих втрат.

Нещодавно ЗСУ підірвали російських солдатів за допомогою дрона-камікадзе Switchblade 300. Бійці ЗС РФ ховалися в глибокій ямі та думали, що надійно сховалися від ударів, вони навіть не підозрювали про наближення БПЛА.