Дрон ВСУ уничтожил станцию связи оккупантов на Херсонщине: как это было (видео)

Беспилотник успешно выполнил поставленную перед ним задачу, устроив россиянам "бавовну", но не смог вернуться обратно.

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Дрон DJI Mavic помог Вооруженным силам Украины уничтожить российскую станцию связи на оккупированной части Херсонской области. Видеозаписью операции в Telegram поделился нардеп от "Слуги Народа", заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин, отметив, что получил ее от коллеги Романа Костенко.

Оператор одного из подразделений ВСУ направил самодельный ударный беспилотник к населенному пункту, расположенному на противоположном берегу Днепра. БПЛА обнаружил вражескую станцию связи на крыше одного из жилых домов и сбросил на нее гранату. Боеприпас упал рядом с генератором и вызвал мощный взрыв, в результате которого оборудование ВС РФ было уничтожено.

Оставив станцию догорать на крыше, украинский боец направил Mavic на базу. Однако дрон не успел вернуться, поскольку аккумулятор разрядился во время выполнения миссии, и упал в реку.

"Рядовой Мавик" одного из подразделений ВСУ выполнил поставленную задачу, уничтожив российскую станцию на крыше одного из домов, погибнув по дороге на базу", — прокомментировал Юрий Мысягин.

8 февраля писали, как дрон-камикадзе атаковал российскую базу в Херсонской области, уничтожив скопление живой силы и техники. Другой БПЛА украинских войск, летающий поблизости, навел артиллерию, которая также нанесла мощный удар по позициям противника. Как сообщила ГПСУ, оккупанты понесли большие потери.

Недавно ВСУ взорвали российских солдат с помощью дрона-камикадзе Switchblade 300. Бойцы ВС РФ прятались в глубокой яме и думали, что надежно спрятались от ударов, они даже не подозревали о приближении БПЛА.