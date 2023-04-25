У Росії заявили про засудження бійця ЗСУ за розстріл цивільного мешканця Маріуполя

Українського військового засудили до 22 років колонії суворого режиму. Росіяни нібито встановили, що він вистрілив зі снайперської гвинтівки у мирного мешканця.

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Військовослужбовця Збройних Сил України засудили до 22 років колонії суворого режиму за нібито вбивство мирного мешканця Маріуполя. Про це сьогодні, 25 квітня, повідомили журналістам "Интерфакс" в Головній військовій прокуратурі РФ.

Про засудженого в Росії військового відомо те, що він служив у 36 окремій бригаді морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, та ім’я — Андрій Петренко. Його визнали винним у скоєнні вбивства з політичних та ідеологічних мотивів.

Російський суд нібито встановив, що у березні минулого року Петренко побачив поблизу оборонного пункту ЗСУ в Маріуполі чоловіка і вистрілив у нього зі снайперської гвинтівки. У РФ стверджують, що нібито від отриманого вогнепального поранення на місці загинув мирний мешканець міста.

"Свої дії Петренко пояснив тим, що чоловік, на його думку, був прихильником повномасштабного вторгнення Збройних сил РФ", — заявили у військовій прокуратурі.

За даними росЗМІ, військовослужбовець нібито визнав провину та розкаявся.

На сторінках 36 ОБрМП на момент публікації матеріалу відсутні коментарі щодо інформації про засудження їхнього бійця.

Нагадаємо, 25 квітня пресслужба Сил спеціальних операцій повідомила про знищення бійцями ворожої техніки у "сірій" зоні в Донецькій області.

Раніше, 24 квітня, підрозділ аеророзвідки VOG-17 опублікував відео порятунку захисниками квадрокоптера Mavic. БПЛА вдалося підчепити вантажопіднімальним коптером Matrice 200 та доставити на позицію воїнів.