"Деятельность была несовместима с их статусом": Швеция высылает российских дипломатов

Российский посол отказался комментировать ситуацию. Местные журналисты отметили, что ранее правоохранители Швеции заявляли о причастности каждого третьего дипломата РФ к спецслужбам.

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Швеция высылает пятерых дипломатов РФ. Об этом сегодня, 25 апреля, сообщил министр иностранных дел страны Тобиас Биллстрем, передали журналисты SVT.

"Их деятельность на нашей территории была несовместима с их статусом дипломатов", — объяснил Биллстрем.

25 апреля Швеция вызвала российского посла Виктора Татаринцева и сообщила о том, что пятерых сотрудников посольства попросили покинуть страну. Причиной объявлена несовместимость их деятельности с Венской конвенцией о дипломатических отношениях.

Татаринцев отказал журналистам в комментарии по поводу ситуации.

В СМИ напомнили, что в апреле прошлого года Швеция уже выслала троих российских дипломатов. Журналисты отметили, что это был ответ страны на войну в Украине, развязанную Россией.

"Раньше полиция безопасности заявляла, что каждый третий российский дипломат на самом деле работает на одну из российских спецслужб и представляет угрозу", — написали в SVT.

Напомним, 29 марта МИД Швеции вызвал посла РФ Виктора Татаринцева из-за заявления, что после вступления страны в НАТО она станет законной целью для ответных российских мер.

Недавно, 22 апреля, Германия выслала более 20 российских дипломатов из страны. Это решение осудили в МИД РФ и пообещали зеркальный ответ.