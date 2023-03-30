У МЗС Швеції викликали посла РФ через погрози воєнного характеру

Приводом для скандалу стала заява дипломата, де він назвав Швецію "потенційною ціллю для російського удару". Офіційний Стокгольм вважає подібне висловлювання неприпустимим.

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Міністерство закордонних справ Швеції викликало Віктора Татаринцева, посла Росії в Стокгольмі, для висловлення протесту стосовно спроби втручання в процес подання заявки країни до НАТО. Про це 29 березня повідомило Reuters.

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем назвав висловлювання російського представника очевидною спробою втручання в справи скандинавської країни. Посол Росії в заяві на сайті посольства повідомив, що вступ Швеції до НАТО зробить країни Північної Європи законною цілю для російських заходів у відповідь, серед них — воєнного характеру. Конкретні дії, які Москва готує в цьому разі, він не назвав.

У Стокгольмі обурилися стосовно заяв російського представника. Такі висловлювання Тобіас Більстрем назвав неприпустимими.

Швеція та Фінляндія у 2022 році невдовзі після вторгнення Росії в Україну заявили, що мають намір вступити до НАТО. Вони сподіваються завершити процес уже цього року.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг зазначив, що Швеція та Фінляндія виконали умови щодо вступу в Альянс. За його словами, усі необхідні кроки для участі в Альянсі країни успішно пройшли.

Також 28 березня стало відомо, що Фінляндія та Швеція запланували спільне переозброєння на наступні 30 років. Держави мають намір разом переходити на нове стрілецьке озброєння до 2053 року. Армії обох країн уклали рамкову угоду з фінським виробником стрілецької зброї Sako Ltd, яка розташовується в Ріїгімякі. Уряди Фінляндії та Швеції сподіваються, що нова ініціатива дозволить скоординувати зусилля для спільної оборони від потенційного нападу, а також посилить обороноздатність країн.