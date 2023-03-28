Фінляндія та Швеція запланували спільне переозброєння на наступні 30 років (фото)

Країни вирішили разом переозброювати армію, щоб підвищити сумісність Збройних сил та створювати робочі місця на оборонних підприємствах.

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Збройні сили Швеції та Фінляндії будуть разом переходити на нове стрілецьке озброєння до 2053 року. Про це повідомляє Army Recognition.

27 березня Збройні сили обидвох країн уклали рамкову угоду з фінським виробником стрілкової зброї Sako Ltd, яка розташовується в Ріхімякі. Для виробника зброї угода важливим ще й тим, що вони відновлять статус виробника автоматичної та напівавтоматичної зброї, про що сказав генеральний директор Sako Раймо Карьялайнен.

На першому етапі Фінляндія придбає штурмові гвинтівки та зброю індивідуального захисту для проведення польових випробовувань. Приблизна вартість контракту 700 тисяч євро. Після цього поступово планується закупити самозарядні і важкі снайперські гвинтівки. Паралельно йтиме процес заміни наявних систем озброєння, що дозволить поступово виводити з експлуатації старі зразки і замінювати їх новими.

Початкове 10-річне замовлення може бути пролонговано ще тричі по сім років.

Також перше замовлення зробила шведська армія на 78 млн євро. В її межах армія отримає штурмові гвинтівки калібру 5,56х45 та 7,62х51, а також снайперські гвинтівки калібром 7,62х51 та .338 Lapua Magnum. Нині шведські військові користуються гвинтівками Automatkarbin AK4, які є ліцензійною версією німецького G3A3 від Heckler & Koch. Окрім АК4 на озброєні є АК5 — це також ліцензійна копія, але вже бельгійського FN FNC. Ця гвинтівка перебуває на озброєнні з 1986 року.

AK5 в руках шведського морпіха

Фінляндія експлуатує старішу стрілецьку зброю, зазначають у виданні. Основною штурмовою гвинтівкою є RK 62, який розроблено на базі польської ліцензійної версії автомата АК-47.

Замінити свою стрілецьку зброю обидві країни планують на AR-10 та AR-15, які йдуть під індексом Sako M23, а снайперську зброю на гвинтівки TRG M10.

Sako M23

"Той факт, що Швеція та Фінляндія придбають єдину систему зброї від одного виробника, збільшить можливості для співпраці щодо використання зброї, навчання, розробки та закупівлі боєприпасів. Вибір фінського виробника зброї забезпечує надійність довгострокових закупівель зброї", – заявив Йонас Лоцне, директор наземних систем Управління оборонних матеріалів Швеції.

Снайперська гвинтівка Sako TRG M10

Нагадаємо, 24 березня Швеція схвалила новий пакет військової допомоги Україні на 523 млн доларів. В нього ввійдуть САУ Archer, та ЗРК RS97.

23 березня Україна офіційно запросила у Фінляндії винищувачі Hornet, щоб посилити Повітряні сили.