Парламент Швеції схвалив новий пакет військової допомоги Україні на $532 млн (фото)

До нового пакету допомоги увійдуть самохідні установки Archer, система протиповітряної оборони Robot system 97, а також боєприпаси.

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Швецький парламент Ріксдаг схвалив рішення уряду країни надати новий пакет військової допомоги Україні на суму 6,2 млрд шведських крон ($532 млн). У новий пакет увійдуть танки, артилерійські системи Archer, система протиповітряної оборони Robot system 97 та боєприпаси. Про це 23 березня повідомила пресслужба Ріксдагу.

У публікації зазначається, що новий пакет допомоги надається Україні як пожертвування. Для цього було внесено відповідні коригування у бюджеті 2023 року.

"Парламент надає уряду право ухвалити рішення про безоплатну передачу Україні оборонних матеріалів на суму до 6,2 млрд. шведських крон", — йдеться у повідомленні.

Крім того, уряд може ухвалити рішення про продаж Великобританії 14 артилерійських установок Archer, оскільки Лондон раніше вже пожертвував такі артилерійські установки Україні. Очікується, що в результаті ухвалення цієї пропозиції витрати уряду збільшаться на 0,7 млрд шведських крон протягом року. Проте уряд країни доводить це тим, що надання Україні оборонних матеріалів відповідає інтересам Швеції.

Шведська зброя

FH77 BW L52 "Archer" — шведська 155-мм багатоцільова самохідна артилерійська установка (САУ). Відмінною особливістю гаубиці є відсутність потреби у додаткових номерах розрахунку для її заряджання.

Маса установки складає 30 тонн, довжина — 14,1 м, висота досягає до 4 м. Установка досить мобільна — при колісній формулі 6х6 максимальна швидкість Archer 70 км/год, запас ходу розрахований на 500 км. При цьому час розгортання системи складає лише 30 секунд.

FH77 BW L52 "Archer"

Дальність стрільби штатним боєприпасом становить 30 км, але при використанні реактивних або керованих боєприпасів, таких як Excalibur, дальність збільшується до 60 км. Швидкострільність також на досить пристойному рівні — 8 пострілів за хвилину. Для порівняння, американські гаубиці М777, які широко застосовують українські артилеристи, робить 5 пострілів за хвилину.

Robot system 97 — це система протиповітряної оборони середньої дальності, яка є частиною вогневої установки 97. Вона складається з блоку управління, освітлювального радара та двох платформ, куди встановлюються ракети перед стрільбою.

Robot system 97

Ракети мають дальність 40 км та оснащені потужною 75-кг боєголовкою, яка може бути приведена в дію при прямому попаданні або на певній відстані від мети.

До складу системи також входить розвідувальний блок — станція радіолокації, здатна виявляти цілі на висоті до 18 км, складати повітряну обстановку за інформацією від розвідувального радара PS-90 і наводити цілі на вогневу установку системи.

Нагадаємо, у США мають намір відправити в Україну обіцяні зенітні ракетні комплекси Patriot раніше запланованого графіка постачання. Як повідомили 21 березня журналісти CNN, це стало можливим завдяки високій ефективності навчання українських військовослужбовців.