Парламент Швеции одобрил новый пакет военной помощи Украине на $532 млн (фото)

В новый пакет помощи войдут самоходные установки Archer, система противовоздушной обороны Robot system 97, а также боеприпасы.

Related video

Швецкий парламент, Риксдаг, одобрил решение правительства страны предоставить новый пакет военной помощи Украине на сумму 6,2 млрд шведских крон ($532 млн). В новый пакет войдут танки, артиллерийские системы Archer, система противовоздушной обороны Robot system 97 и боеприпасы. Об этом 23 марта сообщила пресс-служба Риксдага.

В публикации отмечается, что новый пакет помощи предоставляется Украине в качестве пожертвования. Для этого были внесены соответствующие корректировки в бюджете 2023 года.

"Парламент предоставляет правительству право принять решение о безвозмездной передаче Украине оборонных материалов на сумму до 6,2 млрд. шведских крон", — говорится в сообщении.

Кроме того, правительство может принять решение о продаже Великобритании 14 артиллерийских установок Archer, поскольку Лондон ранее уже пожертвовал такие артиллерийские установки Украине. Ожидается, что в результате принятия данного предложения расходы правительства увеличатся на 0,7 млрд шведских крон в течение года. Однако правительство страны обосновывает это тем, что предоставление Украине оборонных материалов отвечает интересам Швеции.

Шведское оружие

FH77 BW L52 "Archer" — шведская 155-мм многоцелевая самоходная артиллерийская установка (САУ). Отличительной особенностью гаубицы является отсутствие необходимости в дополнительных номерах расчета для ее заряжания.

Масса установки составляет 30 тонн, длина — 14,1 м, высота достигает до 4 м. Установка достаточно мобильна — при колесной формуле 6х6 максимальная скорость Archer 70 км в час, запас хода рассчитан на 500 км. При этом время развертывания системы составляет всего 30 секунд.

FH77 BW L52 "Archer"

Дальность стрельбы штатным боеприпасом составляет 30 км, но при использовании реактивных или управляемых боеприпасов, таких например как Excalibur, дальность увеличивается до 60 км. Скорострельность также на довольно приличном уровне — 8 выстрелов в минуту. Для сравнения, американские гаубицы М777, широко применяемые украинскими артиллеристами, производит 5 выстрелов в минуту.

Robot system 97 — это система противовоздушной обороны средней дальности, которая является частью огневой установки 97. Она состоит из блока управления, осветительного радара и двух платформ, куда устанавливаются ракеты перед стрельбой.

Robot system 97

Ракеты имеют дальность 40 км и оснащены мощной 75-кг боеголовкой, которая может быть приведена в действие при прямом попадании или на определенном расстоянии от цели.

В состав системы также входит разведывательный блок — радиолокационная станция, способная обнаруживать цели на высоте до 18 км, составлять воздушную обстановку по информации от разведывательного радара PS-90 и наводить цели на огневую установку системы.

Напомним, в США намерены отправить в Украину обещанные зенитные ракетные комплексы Patriot раньше запланированного графика поставок. Как сообщили 21 марта журналисты CNN, это стало возможным благодаря высокой эффективности обучения украинских военнослужащих.