Финляндия и Швеция запланировали совместное перевооружение на следующие 30 лет (фото)

Страны решили вместе перевооружать армию, чтобы повысить совместимость вооруженных сил и создавать рабочие места на оборонных предприятиях.

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Вооруженные силы Швеции и Финляндии будут вместе переходить на новое стрелковое вооружение до 2053 года. Об этом сообщает Army Recognition.

27 марта Вооруженные силы обеих стран заключили рамочное соглашение с финским производителем стрелкового оружия Sako Ltd, которое располагается в Рийхимяке. Для производителя оружия соглашение важно еще и тем, что они восстановят статус производителя автоматического и полуавтоматического оружия, о чем сказал генеральный директор Sako Раймо Карьялайнен.

На первом этапе Финляндия приобретет штурмовые винтовки и оружие индивидуальной защиты для проведения полевых испытаний. Приблизительная стоимость контракта 700 тысяч евро. После этого постепенно планируется закупить самозарядные и тяжелые снайперские винтовки. Параллельно будет идти процесс замены существующих систем вооружения, что позволит постепенно выводить из эксплуатации старые образцы и заменять их новыми.

Начальный 10-летний заказ может быть пролонгирован еще три раза по семь лет.

Также первый заказ сделала шведская армия в 78 млн евро. В ее рамках армия получит штурмовые винтовки калибра 5,56х45 и 7,62х51, а также снайперские винтовки калибром 7,62х51 и .338 Lapua Magnum. В настоящее время шведские военные пользуются винтовками Automatkarbin AK4, лицензионной версией немецкого G3A3 от Heckler & Koch. Кроме АК4 на вооружении есть АК5 – это также лицензионная копия, но уже бельгийского FN FNC. Эта винтовка находится на вооружении с 1986 года.

AK5 в руках шведского морпеха

Финляндия эксплуатирует более старое стрелковое оружие, отмечают в издании. Основной штурмовой винтовкой является RK 62, разработанной на базе польской лицензионной версии автомата АК-47.

Заменить свое стрелковое оружие обе страны планируют на AR-10 и AR-15, идущие под индексом Sako M23, а снайперское оружие на винтовки TRG M10.

Sako M23

"Тот факт, что Швеция и Финляндия приобретут единую систему оружия от одного производителя, увеличит возможности для сотрудничества по использованию оружия, обучению, разработке и закупке боеприпасов. Выбор финского производителя оружия обеспечивает надежность долгосрочных закупок оружия", — заявил Йонас Лоцне, директор наземных систем Управление оборонных материалов в Швеции.

Снайперская винтовка Sako TRG M10

Напомним, 24 марта Швеция одобрила новый пакет военной помощи Украине на 523 млн. долларов. В него войдут САУ Archer и ЗРК RS97.

23 марта Украина официально пригласила в Финляндию истребители Hornet, чтобы усилить воздушные силы.