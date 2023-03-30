В МИД Швеции вызвали посла РФ из-за угроз военного характера

Поводом для скандала стало заявление дипломата, в котором он назвал Швецию "потенциальной целью российского удара". Официальный Стокгольм считает подобное высказывание недопустимым.

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Министерство иностранных дел Швеции вызвало посла России в Стокгольме Виктора Татаринцева для выражения протеста относительно попытки вмешательства в процесс подачи заявки страны в НАТО. Об этом 29 марта сообщило Reuters.

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем назвал высказывания российского представителя очевидной попыткой вмешательства в дела скандинавской страны. Посол России в заявлении на сайте посольства сообщил, что вступление Швеции в НАТО сделает страны Северной Европы законной целью для ответных российских мер, среди них — военного характера. Конкретных действий, которые Москва готовит в этом случае, он не назвал.

В Стокгольме возмутились заявлениями российского представителя. Такие высказывания Тобиас Бильстрем назвал недопустимыми.

Швеция и Финляндия в 2022 году вскоре после вторжения России в Украину заявили, что намерены вступить в НАТО. Они надеются завершить процесс уже в этом году.

Напомним, в ноябре 2022 года генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг отметил, что Швеция и Финляндия выполнили условия вступления в Альянс. По его словам, все необходимые шаги по участию в Альянсе страны успешно прошли.

Также 28 марта стало известно, что Финляндия и Швеция запланировали совместное перевооружение на следующие 30-е годы. Государства намерены вместе переходить на новое стрелковое вооружение до 2053 года. Армии обеих стран заключили рамочное соглашение с финским производителем стрелкового оружия Sako Ltd, которое располагается в Рийгимяке. Правительства Финляндии и Швеции надеются, что новая инициатива позволит скоординировать усилия по совместной обороне от потенциального нападения, а также усилит обороноспособность стран.