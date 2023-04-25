"Діяльність була несумісною з їхнім статусом": Швеція висилає російських дипломатів

Російський посол відмовився коментувати ситуацію. Місцеві журналісти зазначили, що раніше правоохоронці Швеції заявляли про причетність кожного третього дипломата РФ до спецслужб.

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Швеція висилає п'ятьох дипломатів РФ. Про це сьогодні, 25 квітня, повідомив міністр закордонних справ країни Тобіас Біллстрьом, передали журналісти SVT.

"Їхня діяльність на нашій території була несумісною з їхнім статусом дипломатів", — пояснив Біллстрьом.

25 квітня Швеція викликала російського посла Віктора Татаринцева та повідомила про те, що п’ятьох працівників посольства попросили залишити країну. Причиною оголошена несумісність їхньої діяльності з Віденською конвенцією про дипломатичні відносини.

Татаринцев відмовив журналістам у коментарі щодо ситуації.

У ЗМІ нагадали, що у квітні минулого року Швеція вже вислала трьох російських дипломатів. Журналісти зазначили, що це було відповіддю країни на війну в Україні, розв’язану Росією.

"Раніше поліція безпеки заявляла, що кожен третій російський дипломат насправді працює на одну з російських спецслужб і становить загрозу", — написали у SVT.

Нагадаємо, 29 березня МЗС Швеції викликало посла РФ Віктора Татаринцева через заяву, що після вступу країни в НАТО вона стане законною ціллю для російських заходів у відповідь.

Нещодавно, 22 квітня, Німеччина вислала понад 20 російських дипломатів з країни. Це рішення засудили у МЗС РФ та пообіцяли дзеркальну відповідь.