"Одна из самых сложных целей": ФБР обезвредило ведущую шпионскую программу РФ

По данным американского ведомства, вредоносное ПО Snake является главным инструментом шпионажа российских спецслужб.

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Федеральное бюро расследований США выявило и обезвредило вредоносное программное обеспечение Shake, используемое Федеральной службой безопасности РФ для шпионажа. Об этом сообщает издание Reuters 9 мая.

В ведомстве отметили, что ПО было использовано против компьютеров американских пользователей. Точное количество зараженных устройств не разглашается.

Вашингтон ожидает, что обезвреживание российского вредоносного инструмента "уничтожит его с виртуального поля боя".

"Мы оцениваем это как их главный инструмент шпионажа", — заявил один из официальных лиц США.

Что известно о ПО Snake

Один из чиновников сказал журналистам, что за вредоносной программой Snake, стоит известная хакерская группа Turla, которая является одной из самых опытных хакерских команд, изученных сообществом исследователей безопасности.

"Они оставались в тени, сосредоточившись на скрытности и оперативной безопасности. Они — одна из самых сложных целей, которые у нас есть", — отметил вице-президент по анализу угроз компании по кибербезопасности Mandian Джон Халтквист.

По данным Politico, ФСБ развернула ПО Snake для хищения конфиденциальной информации из правительственных учреждений США и НАТО, оборонных компаний, министерств иностранных дел, СМИ и высокотехнологичных исследовательских центров.

Операция по ликвидации программного обеспечения получила название "Медуза". Для того чтобы выявить вредоносный элемент, американские спецслужбы создали уникальную программную "полезную нагрузку".

"Он говорит на языке Snake и общается с помощью пользовательских протоколов Snake", — рассказал о разработке высокопоставленный представитель ФБР.

Напомним, что 26 апреля стало известно о сотрудничестве Украины с Федеральным бюро расследований США и американскими компаниями для сбора доказательств военных преступлений России. Речь идет о геолокации и информации о мобильных телефонах.

Ранее, 25 апреля, мы также писали о том, что Кремль заставляет "русскую мафию" платить шпионам РФ в других странах. Такие связи были выстроены уже давно, но использовались редко. Теперь же российские чиновники нуждаются в помощи бандитов.