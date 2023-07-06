"Небезпечно та непрофесійно": винищувачі ЗС РФ атакували американські MQ-9 у Сирії (відео)

Російські армійці скидали перед безпілотниками США парашутні ракети та включали форсаж. В американських ВПС закликали РФ припинити "безрозсудну поведінку", яка несе загрозу для військових сил обох країн.

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Російські літаки намагались збити американські безпілотники MQ-9 Reaper над Сирією. Про це 5 липня повідомили у Центрі повітряних сил США, цитуючи командувача повітряним компонентом об’єднаних сил генерал-лейтенанта Алекса Гринкевича.

"Сьогодні приблизно о 10:40 російський військовий літак діяв небезпечно та непрофесійно під час взаємодії з літаком США в Сирії", — сказав він.

У публікації йдеться, що три MQ-9 виконували місію проти цілей ІДІЛ. Три російські винищувачі почали переслідувати безпілотники та скинули кілька парашутних ракет перед ними. У повітряних силах США зазначили, що через це їхні БПЛА були змушені виконувати маневри ухилення.

"Крім того, один російський пілот розташував свій літак перед MQ-9 і включив форсаж, тим самим зменшивши здатність оператора безпечно керувати безпілотником", — додав Гринкевич.

Відео атаки сил РФ над Сирією

У ВПС США вважають ці дії непрофесійними та небезпечними. Генерал-лейтенант підкреслив, що такі рішення ЗС РФ у Сирії загрожують безпеці не тільки американських сил, але й російських.

"Ми закликаємо російські сили в Сирії припинити таку безрозсудну поведінку та дотримуватися стандартів поведінки, які очікуються від професійних військово-повітряних сил, щоб ми могли знову зосередитися на довготривалій поразці ІДІЛ", — заявив командувач повітряним компонентом об’єднаних сил.

Нагадаємо, 14 березня російський літак Су-27 скинув паливо перед американським безпілотником MQ-9 Reaper над Чорним морем. Це призвело до падіння БПЛА.

Пізніше, 16 березня, американські військові оприлюднили відео атаки ворожого винищувача на безпілотник.