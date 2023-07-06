Угрожают статьей: в Германии принудительно изымают авто на российских номерах

Такие действия связаны с санкциями, наложенными Евросоюзом на товары из России. Из-за действий таможенников гражданам не рекомендуют ввозить на территорию Германии машины с российскими номерами.

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Сотрудники немецких таможен изымают у россиян личные автомобили, зарегистрированные в стране-агрессорке. Об этом говорится в сообщении посольства РФ в Германии.

Кроме того, гражданам России инкриминируют нарушение закона "О внешней торговле" со ссылкой на Регламент Совета ЕС. Из-за наложенных на РФ санкций был запрещен ввоз ряда товаров в страны Евросоюза, среди них были и авто.

"Аргументы, что в этом случае речь идет не о товарах, предназначенных для продажи, а о частной собственности, используемой в личных целях и временно ввозимой на территорию ФРГ на законных основаниях, не принимаются во внимание", — доложили в посольстве.

Нарушивших закон россиян немцы предупреждают о возможности уголовного преследования. Вражеские дипломаты пытаются выяснить ситуацию, однако пока рекомендуют гражданам не ввозить на территорию Германии машины с российскими номерами.

Напомним, по данным немецкого СМИ, президент РФ Владимир Путин поручил спецслужбам переправить шпионов в Германию. Их задача — следить за важными объектами.

5 июля в ВВС США сообщили о попытке РФ атаковать американские беспилотники над Сирией. Три MQ-9 Reaper выполняли миссию против целей ИГИЛ, когда российские истребители начали их преследовать.