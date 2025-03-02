Более 5000 штыков: Пентагон направил дополнительные войска на границу с Мексикой

Подразделения имеют в распоряжении бронетранспортеры Stryker и боевые вертолеты UH-60 Black Hawk и CH-47 Chinook, которые обеспечивают воздушную поддержку, медицинскую эвакуацию и транспортировку грузов.

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Пентагон объявил о развертывании бригадной боевой группы Stryker (SBCT) и авиационного батальона общей поддержки (GSAB) на юго-западной границе США. Это часть усилий по выполнению распоряжения президента Дональда Трампа об усилении военной поддержки пограничных операций, сообщила 1 марта пресс-служба Минобороны Соединенных Штатов.

В публикации говорится, что каждая группа SBCT насчитывает около 4400 военнослужащих и оснащена восьмиколесными бронированными машинами Stryker. Эти бригады известны высокой мобильностью и возможностью быстрого развертывания — например, они могут быть переброшены на самолетах C-130 Hercules в течение 96 часов.

Батальон GSAB, в составе примерно 650 военнослужащих, включает вертолеты UH-60 Black Hawk и CH-47 Chinook, которые обеспечивают воздушную поддержку, медицинскую эвакуацию и транспортировку грузов.

По словам пресс-секретаря Пентагона Шона Парнелла, прибывающие подразделения помогут Министерству внутренней безопасности в защите границы, обеспечении территориальной целостности и борьбе с нелегальной иммиграцией и наркоторговлей.

Обострение на границе с Мексикой

Отмечается, что это уже вторая волна военного развертывания после инаугурации Трампа 20 января 2025 года. В конце января на границу были направлены 1600 морских пехотинцев и солдат, присоединившихся к 2500 резервистам, уже находившимся в регионе.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет предупредил мексиканских чиновников, что американская армия готова предпринять "односторонние действия", если не будут приняты дополнительные меры для пресечения потока наркотиков и мигрантов в страну. Он заявил, что масштабы миссии военных будут адаптироваться в зависимости от ситуации.

Заявления главы Пентагона вызвали шок и возмущение среди мексиканских чиновников, которые увидели в них прямую угрозу военного вмешательства. Источники издания WSJ в правительстве Мексики сообщили, что разговор с Хегсетом оставил их в ярости, а сама ситуация стала беспрецедентной в новейшей истории двусторонних отношений.

Напомним, в ответ на ужесточение мер безопасности на границе США, мексиканские наркокартели приказали своим членам атаковать агентов пограничной службы США с помощью беспилотников-камикадзе и бомб.