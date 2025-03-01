США допускают войну с Мексикой: Пентагон намекнул на возможные удары, — WSJ

Американская армия готова для односторонних действий в Мексике, заявил глава Пентагона. Чиновники министерства национальной обороны страны были шокированы комментариями Пита Хегсета.

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Министр обороны США Пит Хегсет предупредил мексиканских чиновников, что американская армия готова предпринять "односторонние действия", если не будут приняты дополнительные меры для пресечения потока синтетического наркотика фентанила и мигрантов в страну. Об этом написало издание Wall Street Journal.

Как отмечается, глава Пентагона сделал это замечание 31 января, во время телефонного разговора с высшими военными чинами Мексики, призвав их обратить внимание на сговор между правительством страны и наркокартелями.

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По данным издания, мексиканские официальные лица, участвовавшие в телефонном разговоре, были шокированы и возмущены комментариями Хегсета. Кроме того, у них сложилось впечатление, что чиновник намекал на возможность нанесения военных ударов США к югу от границы.

В тексте звонка Хегсета, опубликованном Пентагоном, отмечается, что министр обороны "подчеркнул, что его главным приоритетом является защита Соединенных Штатов и их граждан, включая обеспечение безопасности южной границы", а мексиканские коллеги подтвердили свою приверженность углублению двустороннего сотрудничества между военными двух стран.

Кроме того, как отмечается, в день разговора с военным руководством Мексики Хегсет не исключал возможность военных действий США против мексиканских наркокартелей.

"Все варианты будут рассмотрены", — сказал он в интервью "Fox & Friends", когда его спросили, будут ли военные проводить операции на территории Мексики.

Однако Хегсет настаивал, что в конечном итоге именно президент будет решать, как бороться с наркокартелями.

27 февраля Трамп предупредил Мексику и Канаду, что из-за неспособности Мехико и Оттавы адекватно пресечь контрабанду наркотиков, с 4 марта США вводят 25-процентные пошлины на импорт из обеих стран.

Пост Дональда Трампа Фото: truthsocial

"Наркотики по-прежнему поступают в нашу страну из Мексики и Канады в очень больших и неприемлемых количествах", — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Фокус информировал, что члены мексиканского картеля начали использовать беспилотники со взрывчаткой, сбрасывая бомбы на сотрудников пограничной службы США и военнослужащих, которые работают вдоль границы с Мексикой.

После того как Мексика направила 10 000 солдат Национальной гвардии для охраны границы с США, Трамп на месяц отложил введение новых тарифов на мексиканский экспорт.