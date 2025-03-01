США допускають війну з Мексикою: Пентагон натякнув на можливі удари, — WSJ

Американська армія готова для односторонніх дій у Мексиці, заявив глава Пентагону. Чиновники міністерства національної оборони країни були шоковані коментарями Піта Хегсета.

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Міністр оборони США Піт Гегсет попередив мексиканських чиновників, що американська армія готова вдатися до "односторонніх дій", якщо не буде вжито додаткових заходів для припинення потоку синтетичного наркотику фентанілу і мігрантів у країну. Про це написало видання Wall Street Journal.

Як зазначається, глава Пентагону зробив це зауваження 31 січня, під час телефонної розмови з вищими військовими чинами Мексики, закликавши їх звернути увагу на змову між урядом країни та наркокартелями.

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За даними видання, мексиканські офіційні особи, які брали участь у телефонній розмові, були шоковані й обурені коментарями Гегсета. Крім того, у них склалося враження, що чиновник натякав на можливість завдання військових ударів США на південь від кордону.

У тексті дзвінка Гегсета, опублікованому Пентагоном, зазначається, що міністр оборони "наголосив, що його головним пріоритетом є захист Сполучених Штатів та їхніх громадян, зокрема й гарантування безпеки південного кордону", а мексиканські колеги підтвердили свою прихильність до поглиблення двостороннього співробітництва між військовими двох країн.

Крім того, як зазначається, у день розмови з військовим керівництвом Мексики Хегсет не відкидав можливості військових дій США проти мексиканських наркокартелів.

"Усі варіанти будуть розглянуті", — сказав він в інтерв'ю "Fox & Friends", коли його запитали, чи будуть військові проводити операції на території Мексики.

Однак Гегсет наполягав, що зрештою саме президент вирішуватиме, як боротися з наркокартелями.

27 лютого Трамп попередив Мексику і Канаду, що через нездатність Мехіко та Оттави адекватно присікти контрабанду наркотиків, з 4 березня США запроваджують 25-відсоткові мита на імпорт з обох країн.

Пост Дональда Трампа Фото: truthsocial

"Наркотики, як і раніше, надходять у нашу країну з Мексики і Канади в дуже великих і неприйнятних кількостях", — написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Фокус інформував, що члени мексиканського картелю почали використовувати безпілотники з вибухівкою, скидаючи бомби на працівників прикордонної служби США та військовослужбовців, які працюють уздовж кордону з Мексикою.

Після того як Мексика направила 10 000 солдатів Національної гвардії для охорони кордону зі США, Трамп на місяць відклав введення нових тарифів на мексиканський експорт.