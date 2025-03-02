Понад 5000 багнетів: Пентагон направив додаткові війська на кордон із Мексикою

Підрозділи мають у розпорядженні бронетранспортери Stryker і бойові гелікоптери UH-60 Black Hawk і CH-47 Chinook, які забезпечують повітряну підтримку, медичну евакуацію і транспортування вантажів.

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Пентагон оголосив про розгортання бригадної бойової групи Stryker (SBCT) та авіаційного батальйону загальної підтримки (GSAB) на південно-західному кордоні США. Це частина зусиль із виконання розпорядження президента Дональда Трампа про посилення військової підтримки прикордонних операцій, повідомила 1 березня пресслужба Міноборони Сполучених Штатів.

У публікації йдеться, що кожна група SBCT налічує близько 4400 військовослужбовців і оснащена восьмиколісними броньованими машинами Stryker. Ці бригади відомі високою мобільністю і можливістю швидкого розгортання — наприклад, вони можуть бути перекинуті літаками C-130 Hercules протягом 96 годин.

Батальйон GSAB, у складі приблизно 650 військовослужбовців, включає вертольоти UH-60 Black Hawk і CH-47 Chinook, які забезпечують повітряну підтримку, медичну евакуацію і транспортування вантажів.

За словами прессекретаря Пентагону Шона Парнелла, підрозділи, що прибувають, допоможуть Міністерству внутрішньої безпеки в захисті кордону, забезпеченні територіальної цілісності та боротьбі з нелегальною імміграцією і наркоторгівлею.

Загострення на кордоні з Мексикою

Зазначається, що це вже друга хвиля військового розгортання після інавгурації Трампа 20 січня 2025 року. Наприкінці січня на кордон було направлено 1600 морських піхотинців і солдатів, які приєдналися до 2500 резервістів, що вже перебували в регіоні.

Раніше міністр оборони США Піт Хегсет попередив мексиканських чиновників, що американська армія готова вжити "односторонніх дій", якщо не буде вжито додаткових заходів для припинення потоку наркотиків і мігрантів у країну. Він заявив, що масштаби місії військових будуть адаптуватися залежно від ситуації.

Заяви глави Пентагону викликали шок і обурення серед мексиканських чиновників, які побачили в них пряму загрозу військового втручання. Джерела видання WSJ в уряді Мексики повідомили, що розмова з Гегсетом залишила їх розлюченими, а сама ситуація стала безпрецедентною в новітній історії двосторонніх відносин.

Нагадаємо, у відповідь на посилення заходів безпеки на кордоні США, мексиканські наркокартелі наказали своїм членам атакувати агентів прикордонної служби США за допомогою безпілотників-камікадзе і бомб.