В пятый раз за месяц: российские войска атаковали ТЭС в прифронтовой области, — ДТЭК

Оборудование теплоэлектростанции, подвергшейся ударам российских оккупантов, серьезно повреждено. Какова сейчас ситуация со светом в прифронтовом регионе, сообщили в ДТЭК.

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Сегодня ночью, 27 ноября, армия РФ уже пятый раз за месяц обстреляла одну из прифронтовых теплоэлектростанций. В результате обстрелов повреждено оборудование предприятия. Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Обстрел российских оккупантов, к счастью, не нанес человеческих жертв, однако без света оказались жители одного из населенных пунктов рядом со станцией.

"Серьезно повреждено оборудование предприятия. После прекращения обстрелов энергетики начали ликвидацию их последствий и прилагают все усилия для скорейшего восстановления энергоснабжения", — говорится в сообщении компании.

Также сообщается, что специалисты делают все возможное для поддержания надежной работы энергосистемы в регионе вместе с НЭК "Укрэнерго".

Накануне, 26 ноября, свет пропал в некоторых районах Донецка, во всем Мариуполе и других населенных пунктах региона. Также появились перебои с подачей воды и теплоснабжением, поскольку оккупированный Донбасс подвергся массированной атаке БПЛА.

Так называемый "руководитель" региона сообщил о непростой ситуации и работах по восстановлению энергосистемы . В ряде населенных пунктов подача электричества восстановлена.

25 ноября российские оккупанты для ударов по территории Украины применили беспилотники черного цвета. "Шахеды" были перекрашены с целью усложнить их обнаружение в ночном небе.

Также 25 ноября в результате массовых пусков БПЛА Shahed без электроэнергии в Киеве остались 151 жилой дом, 75 домов в частном секторе и 12 учреждений.