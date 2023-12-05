Наступ на Крим і безпека Херсонщини: військовий розповів, як на лівобережжі ЗСУ будують плацдарм

Україні потрібно збудувати плацдарм розміром 20 на 20 км, щоб налагодити безпечну та постійну логістику військ та боєприпасів, зазначає учасник російсько-української війни та майор запасу Олексій Гетьман.

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На лівобережжі Херсонщини ЗСУ прикладають всі сили для підготовки наступального плацдарму на Крим, але якісно захистити їх зможуть винищувачі F-16, які будуть відганяти бомбардувальники ворога, що скидають потужні керовані авіаційні бомби. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів учасник російсько-української війни майор запасу Олексій Гетьман.

За його словами, ці КАБи дуже ефективні для руйнування захисних споруд і літаки окупантів запускають їх з відстані в 40 км. Тому якісно розширитись на плацдармі допоможуть саме F-16, що можуть помітити бомбардувальник росіян за 130 км і вдарити по ньому ракетою.

Ці бомби наносять поки що тільки психологічний тиск, зазначає військовий, адже українські підрозділи постійно переміщуються, щоб не стати ціллю. Проте вибухають такі заряди дуже гучно і здатні психологічно тиснути навіть на досвідчених бійців.

"Нам потрібно збудувати плацдарм розміром 20 на 20 км, щоб налагодити безпечну та постійну логістику військ та боєприпасів, — зазначає майор запасу. — Зараз українські герої намагаються облаштувати цю територію і постійно відбивають атаки ворога в тому числі використовуючи контрбатарейну боротьбу".

КАБів у росіян багато, наголошує Олексій Гетьман. У нас теж є щось подібне, але не в такій кількості, тому ЗСУ воліють використовувати більш точну, як скальпель, але не менш потужну і далекобійну артилерію західних партнерів проти ворога.

За словами Олексія Гетьмана, ЗСУ намагаються відтіснити артилерію ворога, щоб вона не мала змоги обстрілювати Херсон та ті захисні споруди, що планують розмістити на плацдармі. Він зазначає, що це все ще підготовка, а не повноцінний плацдарм, тому не треба перебувати в стані "перегрітих очікувань".

Експерт акцентує, що зараз українським силам на цій ділянці протистоїть так зване угрупування "Днепр" російських окупантів, що складається с десантників. Як відомо, це сили прориву та швидких наступальних дій, то ж, каже майор запасу, вони будуть всіма силами намагатись витіснити українців на правий берег і не дати розширити плацдарм. Але попри всі атаки поки що агресору це не вдається.

Раніше Фокус розповідав, що під час нещодавньої масованої атаки по Києву росіяни використовували "шахеди" чорного кольору і покриті карбоном. Також ЗС РФ почали фарбувати свої БПЛА в чорний колір ще й для того, щоб зробити їх менш помітними візуально в темний час доби.