Австралия может передать Украине 41 истребитель F/A-18 Hornet, – СМИ

По данным журналистов, Сидней, Вашингтон и Киев уже обсуждают возможность предоставить ВСУ самолеты, которые ранее планировали отправить на свалку.

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Австралия, Соединенные Штаты Америки и Украина ведут переговоры о возможной поставке Киеву американских истребителей F/A-18 Hornet. Об этом 6 июня сообщило издание The Australian Financial Review со ссылкой на собственные источники.

В публикации говорится, что речь идет о 41 самолете Королевских военно-воздушных сил Австралии, которые ранее планировали просто списать.

Как отмечают журналисты, таким образом запрос президента Украины Владимира Зеленского касательно боевой авиации может быть частично выполнен.

Также сообщается, что Вашингтон, который недавно одобрил поставку Украине американских истребителей из других стран, отнесся к инициативе передать ВСУ F/A-18 Hornet "благосклонно".

F/A-18 Hornet – это американский палубный истребитель-бомбардировщик и штурмовик, разработанный в 1970-х годах. Он является основным боевым самолетом ВМС США и состоит на вооружении ряда стран.

Напомним, что по данным The War Zone от 20 апреля, всего Королевские ВВС Австралии имеют 46 истребителей Hornet. В большинстве своем они модернизированы до стандарта А++. Сообщалось, что если самолеты не продадут частной компании в США, как планировалось, то их могут уничтожить.

Ранее, 24 февраля, мы также сообщали, что Украина получила отказ со стороны Финляндии на запрос о передаче истребителей Hornet. Глава финского оборонного ведомства Антти Кайкконен утверждает, что Хельсинки считает дискуссию о возможной передаче Украине самолетов не актуальной.

Еще мы писали 24 февраля о том, что американская компания Boeing объявила о планах завершить производство палубного истребителя F/A-18 в 2025 году. При этом авиагигант остается открытым для продления производства на еще 2 года, если будет заказчик.