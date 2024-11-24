Удар по Дніпру: СБУ опублікувала кадри уламків балістичної ракети "Кедр" (відео)

За словами представників СБУ, ракета, про яку йдеться, — рухалася балістичною територією, на неї впливав тільки аеробалістичний опір. За даними Пентагону, в основі цієї розробки — РС-26 "Рубеж".

У суботу, 24 листопада, з'явилися нові кадри уламків російської балістичної ракети середньої дальності "Кедр" ("Ліщина"), якою російські війська обстріляли місто Дніпро. Про це повідомляє The Associated Press.

Кадри міжконтинентальної балістичної ракети Кедр

Служба безпеки України показала журналістам уламки нової експериментальної балістичної ракети, якою вдарили по заводу в Дніпрі минулого четверга, 21 листопада, наголошується в публікації.

На кадрах металеві фрагменти ракети "Кедр" ("Ліщина") лежать на штучному газоні перед камуфляжною сіткою в невстановленому місці. За даними Пентагону, в основі цієї розробки — РС-26 "Рубеж".

Повідомляється, що поки що ці уламки ще не аналізували. СБУ не називає ракету, яку використовували, але зазначається, що вона належить до того типу, який раніше не бачили.

За словами одного зі слідчих, це перший випадок, коли уламки такого боєприпасу знаходили на території України.

"Слід сказати, що зазначені уламки ракети було знайдено та вилучено слідчими органами Служби безпеки після ракетного удару, який було завдано по місту Дніпро 21 листопада 2024 року", — зазначив представник СБУ на ім'я Олег.

Він додав, що ракета, про яку йдеться, — балістичного типу і рухалася балістичною територією, при цьому на неї впливав тільки аеробалістичний опір.

Нагадаємо, що Україна зможе знищувати "назбивані" російські ракети "Кедр". За оцінками експертів, українській ППО простіше збити 6 різних бойових частин "Кедра", ніж цілісну ракету.

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