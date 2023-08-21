Збивати дрони-камікадзе стане простіше: українці покращили антидронові рушниці для ЗСУ (відео)

У компанії обіцяють представити модифікацію захисту з датчиком, який допоможе виявляти ворожі дрони просто під час руху бійців.

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Розробник і виробник антидронових систем "Піранья-Тех" представила шосту від початку року модифікацію антидронової рушниці "5 РАдК", розповів в інтерв'ю порталу "Мілітарний" заступник гендиректора компанії Юрій Момот. За його словами, розробники дуже уважно прислухаються до побажань бійців ЗСУ і завжди вносять необхідні зміни та поліпшення у свою продукцію.

Свою роботу "Піранья-Тех" розпочала ще 2014 року після захоплення Росією Криму. Уже тоді стала очевидною особлива роль безпілотників у бойових діях. За цей час компанія розробила кілька систем захисту від дронів, які вже багато років використовуються на фронті, а також постачаються закордонним замовникам. Наразі Піранья-Тех активно співпрацює з платформою Brave 1, яка зібрала під своєю егідою безліч українських виробників систем радіоелектронної боротьби.

Якщо говорити про свіжу модифікацію п'ятидіапазонної антидронової рушниці "Піранья-Тех 5 РАдК", то її основна модернізація на сьогодні полягає в поліпшенні боротьби з FPV-дронами (безпілотники з керуванням від першої особи). За словами Юрія Момота, "5 РАдК" має потужність на 150 Вт і справляється з ворожими безпілотниками на відстані до 1,5 кілометрів. Саме FPV-дронам виробник приділив увагу у своїй новій версії.

5 РАдК тепер краще збиває FPV-дрони Фото: Піранья-Тех

Утім, модифікацію пройшли та тридіапазонні рушниці 3 РАдК, бо бійці просять поліпшити якість і дальність ураження саме FPV-безпілотників. Саме невеликі цивільні дрони, здебільшого китайського виробництва або самозбірні, використовуються противником для розвідки та для скидання боєприпасів.

Наразі компанія Піранья-Тех готує всі необхідні документи на те, щоб її продукцію офіційно поставили в експлуатацію в ЗСУ. За заявою Юрія Момота, компанія збирає на місяць від 50 до 70 рушниць, які вирушають на фронт через волонтерські проєкти та закордонним замовникам. Утім, у виробника немає проблем за необхідності збільшити потужність виробництва до 200-300 штук антидронових рушниць.

У найближчому майбутньому компанія збирається представити комплекс радіоелектронної боротьби, який завдяки особливим датчикам буде виявляти ворожі дрони заздалегідь. Ці датчики зможуть працювати, і знаходити цілі навіть якщо загін рухається на військовому транспорті.

Раніше Фокус повідомляв, що війська РФ отримали антидронові рушниці з детектором БПЛА. Пристрій може виявляти дрони на відстані до одного кілометра, що дасть змогу окупантам запобігати атакам із повітря, кажуть розробники.