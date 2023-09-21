"Не бластер і не мікрохвильовка": як в Україні створюють і застосовують антидронові рушниці

Операторів антидронових рушниць готуватиме школа БПЛА "Крук", яка вже отримала від виробника техніку на 1,5 млн грн.

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В Україні незабаром з'явиться перша школа операторів антидронових рушниць. СЕО компанії Kvertus Ярослав Філімонов розповів в інтерв'ю медіа dev.ua, як такі засоби виробляються і застосовуються українськими військовими.

Представник компанії пояснив, що поводження з антидроновою рушницею потрібно вчитися так само, як і роботи з іншою технікою: наприклад, безпілотними летальними апаратами. Філімонов розповів випадок, коли о 2:00 отримав дзвінок із передової. Виявилося, що військовий, який мав керувати антидроновою рушницею, не міг із першого разу увімкнути техніку.

"Багато хто думає, що це як "Люди в чорному": натиснув — бахнуло — і до побачення. Але це реальне життя, а не фантастика. Це не бластер, не лазер, не мікрохвильовка", — сказав Філімонов.

Він зазначив, що Kvertus підписала меморандум зі школою підготовки операторів безпілотних літальних апаратів "Крук". Саме вони вперше в Україні займуться навчання військових роботі з антидроновими рушницями. Для цього компанія вже передала необхідну техніку на суму понад 1,5 млн грн.

Як випробовують і застосовують антидронові рушниці

Розробники антидронових рушниць активно беруть участь у польових випробуваннях своєї техніки.

"Практично щотижня ми їздимо на польові випробування в різних частинах України. Наразі компанія перебуває в процесі отримання дозволу для виїзду "на нуль" і залучення розробок "на передку". Одна поважна особа сказала: "Якщо перша особа компанії виробника окопного РЕБу сама не постоїть в окопі під ним на нулі, то таким виробникам довіряти не можна". Це правильна думка", — розповів Філімонов.

Устаткування Kvertus генерує електромагнітний сигнал, який "забиває "білим шумом"" канали зв'язку і тим самим унеможливлює передання сигналів до дрона і від дрона на ззовні. Дрон стає "сліпим і німим". Антидронові рушниці працюють на відстані до 3-х кілометрів. Цього достатньо оператору дрона, щоб або почути безпілотник, або побачити його і застосувати техніку.

Які антидронові рушниці виробляє Kvertus

Перша антидронова рушниця з'явилася в асортименті виробника ще 2017 року. Її вага була близько 15 кг, але вона змогла заглушити дрон на відстані 400 метрів. Станом на сьогодні компанія перебудувала виробництво, щоб адаптуватися під масштабні проєкти. Тож тепер Kvertus, за словами Ярослава Філімонова, може виготовити 500 антидронових рушниць за місяць.

"Найбільший попит зараз мають пристрої проти FPV-дронів. Зараз це найбільша проблема на лінії зіткнення", — уточнив він.

Також компанія-виробник планує збільшити площу виробництва і найняти фрилансерів, які допоможуть у складанні пристроїв, заощаджуючи час. Крім того, у жовтні компанія запускає власний цех з металообробки, закупивши відповідне обладнання. Усе, що раніше Kvertus замовляв у підрядників, тепер робитиметься власними силами. Це прискорить виготовлення пристроїв.

Наразі компанія може запропонувати військовим два види антидронових рушниць. Ціна на флагман виробника — антидронову рушницю KVS G-6 — становить $12 000 + ПДВ. KVS G-6+ з посиленою вдвічі частотою коштує $13 500.

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Антидронова рушниця KVS G-6

ANTIDRON KVS G-6 пригнічує канали управління дронами, фактично засліплюючи противника. У результаті оператор втрачає зв'язок із літальним апаратом, камера більше не передає фото та відео, а системи управління не можуть виконувати команди. Комплекс вражає більшість видів дронів, блокуючи частоти дистанційного радіокерування, відеопередачі, навігації GPS у радіусі до 3 км, на відстань впливає сила сигналу і місце розташування оператора. Однієї батареї вистачає на 25-30 хвилин роботи, рівень заряду, що залишився, відображається на спеціальному індикаторі. Загальна вихідна потужність становить 80 Вт.

Антидронова рушниця KVS G-6+

ANTIDRONE GUN KVS G-6+ — це ефективний прилад для боротьби з безпілотниками, що можуть загрожувати об'єктам військової, цивільної та критичної інфраструктури, який діє шляхом придушення керованих та навігаційних каналів БПЛА, що призводить до нейтралізації та посадки ворожої техніки.

Переваги цієї антидронової рушниці в її портативності, швидкості дії, стійкості до механічних ушкоджень, заряду акумулятора, спрямованості дії та легкій вазі (лише 6 кг).

Технічні характеристики KVS G-6+

тип пристрою — портативний;

час роботи від акумулятора — до 30 хвилин;

діаграма спрямованості антен — 30°;

діапазонів частот — 6 шт;

сумарна вихідна потужність — 90 Вт;

ефективна відстань придушення каналів управління БПЛА — до 3,5 км;

час автономної роботи — до 30 хвилин;

посилення антени — до 21 дБ;

вага — 6 кг.

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