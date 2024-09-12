ВС РФ под Курском боятся применять КАБы и артиллерию из-за "дружественного огня", — аналитик

По словам Александра Коваленко, противник в Курской области использует не новые силы, а те подразделения, которые были выведены из каждого направления в Украине. Из-за нестабильной линии боестолкновения россияне боятся применять некоторые виды вооружения.

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Операция ВСУ в Курской области продолжается уже больше месяца и россияне перебросили туда некоторые подразделения своих войск, которые воюют в Украине. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире "Еспресо.TV" рассказал, какие шаги планирует предпринять противник.

По его словам, армия России подтянула в Курскую область не новые силы, а подразделения, которые туда стянули практически со всех направлений украинского фронта.

"Общее количество личного состава противника чуть более 36 тыс., которое задействовано в Курской группировке — где-то до 60 батальонов. Кроме этого, россияне достаточно активно используют механизированную компоненту, чего не было раньше. Враг сейчас почти постоянно привлекает технику во время каждой их попытки прорыва", — заявил Александр Коваленко.

Отдельно военно-политический обозреватель добавил, что есть нюанс, который заключается в том, что ВС РФ значительно уменьшили использование управляемых авиабомб, тактической авиации и FPV-дронов в целом. Это связано в том, что у противника нет стабильной линии боестолкновения и ВС РФ не всегда понимают — где их подразделение, а где украинские защитники. В результате, чтобы минимизировать "дружественный огонь", они приняли решение меньше применять различные виды вооружения.

Артиллерия, продолжает аналитик, также работает не так интенсивно, как на украинской территории, ведь ВС РФ в большинстве делают ставку на пехотную и механизированную составляющие.

"Это не полноценные наступательные действия армии РФ, если сравнивать с зоной боевых действий в Украине, где враг максимально использует и пехотную компоненту, и поддержку артиллерией, и КАБы, и тактическую авиацию, и вертолеты, то есть весь комплекс", — подытожил Александр Коваленко.

Напомним, 12 сентября сообщалось, что ВС РФ могут пытаться отрезать ВСУ в Курской области и усложнить огневую поддержку у границы. В планах россиян может быть продвижение к границе к юго-востоку от Снагости, что усложнит логистические маршруты Сил обороны на территории Курской области. По словам аналитиков, пока все же рано оценивать, как повлияют два дня российских контратак на украинский прорыв, длящийся уже больше месяца.