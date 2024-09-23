ВС РФ продвинулись в Харьковской области и заняли Гродовку, — британская разведка (карты)

Согласно информации аналитиков DeepState, часть Гродовки остается под контролем украинских военных.

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Российские войска продвинулись в Харьковской области, однако основные усилия врага сосредоточены на Покровском направлении. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

Отмечается, что в северо-восточной части Харьковской области российские войска продвинулись на запад от села Песчаное. Сейчас они держат небольшой выступ в 3,5 км от реки Оскол.

"Вероятно, российские войска стремятся достичь восточного берега реки Оскол, чтобы использовать его как естественный оборонительный барьер и создать условия для будущих операций", — отмечает ведомство.

Песчаное, Харьковская область Фото: Deep State

В британской разведке также добавили, что, скорее всего, российские войска заняли город Гродовка. Сейчас оккупанты остаются примерно в 8 км от Покровска.

"Украинские подкрепления, городские районы и украинская оборона, вероятно, способствовали замедлению продвижения России по оси на прошлой неделе", — добавили там.

Однако, согласно информации онлайн-карты боевых действий в Украине DeepState, только часть Гродовки находится под оккупацией российских войск.

По состоянию на момент выхода материала комментариев по городу Гродовка от Генштаба не поступало.

Российские войска в Гродовке Фото: Deep State

Отметим, что российские войска продвигаются от села Песчаное к реке Оскол с конца июля. Это опасно, поскольку ВСУ используют трассу как логистический путь для группировки в Харьковской области. Недавно они продвинулись на 2 км и стали ближе к дороге, которую Силы обороны используют для логистики на плацдарме вдоль реки Оскол и рядом с поселком Боровая.

В целом ситуацию в Харьковской области улучшил прорыв Курской области. После этого атак врага стало значительно меньше.