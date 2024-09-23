ВС РФ продвинулись в Харьковской области и заняли Гродовку, — британская разведка (карты)
Согласно информации аналитиков DeepState, часть Гродовки остается под контролем украинских военных.
Российские войска продвинулись в Харьковской области, однако основные усилия врага сосредоточены на Покровском направлении. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.
Отмечается, что в северо-восточной части Харьковской области российские войска продвинулись на запад от села Песчаное. Сейчас они держат небольшой выступ в 3,5 км от реки Оскол.
"Вероятно, российские войска стремятся достичь восточного берега реки Оскол, чтобы использовать его как естественный оборонительный барьер и создать условия для будущих операций", — отмечает ведомство.
В британской разведке также добавили, что, скорее всего, российские войска заняли город Гродовка. Сейчас оккупанты остаются примерно в 8 км от Покровска.
"Украинские подкрепления, городские районы и украинская оборона, вероятно, способствовали замедлению продвижения России по оси на прошлой неделе", — добавили там.
Однако, согласно информации онлайн-карты боевых действий в Украине DeepState, только часть Гродовки находится под оккупацией российских войск.
По состоянию на момент выхода материала комментариев по городу Гродовка от Генштаба не поступало.
Отметим, что российские войска продвигаются от села Песчаное к реке Оскол с конца июля. Это опасно, поскольку ВСУ используют трассу как логистический путь для группировки в Харьковской области. Недавно они продвинулись на 2 км и стали ближе к дороге, которую Силы обороны используют для логистики на плацдарме вдоль реки Оскол и рядом с поселком Боровая.
В целом ситуацию в Харьковской области улучшил прорыв Курской области. После этого атак врага стало значительно меньше.