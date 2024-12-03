ВСУ выбили россиян с правого берега Оскола в Харьковской области (видео)

Плацдарм возле села Новомлинск остается под контролем ВСУ. Украинские бойцы остановили наступление россиян с помощью артиллерии и БпЛА.

В Харьковской области ВСУ отбили наступление ВС РФ возле села Новомлинск в Купянском районе. Враг пытался захватить и удержать участок на правом берегу реки Оскол, но украинские военные уничтожили россиян и вернули контроль над плацдармом. Бойцы 8-го отдельного штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" зачистили от оккупантов окрестности села. Видео боя опубликовал канал "СтратКом ВСУ".

"Над Новомлинском развеваются украинские флаги", — написали в СтратКоми ВСУ.

Сообщается, что российские войска зашли на плацдарм на правом берегу реки Оскол в районе села Новомлинск. РФ имели преимущество в силе и смогли пересечь реку, но украинские бойцы с помощью БпЛА и артиллерии отбили наступление противника.

Бойцы 8-го ОШБ 10-й ОГШБр "Эдельвейс" зачистили окрестности Новомлинска от россиян.

"В результате успешной операции враг был уничтожен. Правый берег Оскола находится под контролем Сил обороны", — отметили военные.

Бойцы ВСУ выбили россиян с правого берега реки Оскол на Купянском направлении Фото: deepstatemap.live

Напомним, 2 декабря заместитель командира батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92-й ОШБр Олесь Маляревич рассказывал о ситуации на Купянском направлении. По его словам, впервые оккупанты успешно форсировали реку Оскол около двух недель назад, однако левый берег контролируется силами ВСУ.

Депутат Харьковского областного совета Александр Скорик 28 ноября сообщал, что войска РФ могут взять Купянск в кольцо. Он отмечал, что это будет возможно, если оккупанты прорвутся через реку Оскол.