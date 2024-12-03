ЗСУ вибили росіян із правого берегу Осколу на Харківщині (відео)

Плацдарм біля села Новомлинськ залишається під контролем ЗСУ. Українські бійці зупинили наступ росіян за допомогою артилерії та БпЛА.

У Харківській області ЗСУ відбили наступ ЗС РФ біля села Новомлинськ у Куп'янському районі. Ворог намагався захопити й утримати ділянку на правому березі річки Оскіл, але українські військові знищили росіян і повернули контроль над плацдармом. Бійці 8-го окремого штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" зачистили від окупантів околиці села. Відео бою опублікував канал "СтратКом ЗСУ".

"Над Новомлинськом майорять українські прапори", — написали у СтратКомі ЗСУ.

Повідомляється, що російські війська зайшли на плацдарм на правому березі річки Оскіл в районі села Новомлинськ. РФ мали перевагу в силі та змогли перетнути ріку, проте українські бійці за допомогою БпЛА та артилерії відбили наступ противника.

Бійці 8-го ОШБ 10-ї ОГШБр "Едельвейс" зачистили околиці Новомлинська від росіян.

"В результаті успішної операції ворога було знищено. Правий берег Осколу перебуває під контролем Сил оборони", — зазначили військові.

Бійці ЗСУ вибили росіян з правого берегу річки Оскіл на Куп'янському напрямку Фото: deepstatemap.live

Нагадаємо, 2 грудня заступник командира батальйону ударних БПАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр Олесь Маляревич розповідав про ситуацію на Куп'янському напрямку. За його словами, вперше окупанти успішно форсували ріку Оскіл близько двох тижнів тому, однак лівий берег контролюється силами ЗСУ.

Депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик 28 листопада повідомляв, що війська РФ можуть узяти Куп'янськ у кільце. Він зазначав, що це буде можливо, якщо окупанти прорвуться через річку Оскіл.