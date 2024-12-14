ВС РФ захватили пять населенных пунктов на Донбассе: как изменилась ситуация на фронте (карта)

В течение 13 декабря на Покровском направлении ВС РФ атаковали позиции Сил обороны 56 раз, на Кураховском — 26, а на Времовском — 34, рассказали в Генштабе ВСУ.

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Вооруженные силы Российской Федерации захватили ряд населенных пунктов в Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState в своем Telegram-канале ночью 14 декабря.

"Враг оккупировал Веселый Гай, Елизаветовку, Романовку, Новотроицкое, Пушкино", — говорится в сообщении.

Кроме этого противник продвинулся в Константинопольском, Сухих Ялах, Шевченко, вблизи Дальнего, Песчаного, Благодатного и Сторожевого.

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В Генштабе ВСУ сообщили, что на Покровском направлении в течение 13 декабря россияне 56 раз атаковали украинские позиции в районах населенных пунктов Миролюбовка, Лисовка, Луч, Даченское, Шевченко, Новый Труд, Зеленое, Песчаное и Пушкино. Тогда как на Кураховском было зафиксировано 26 атак противника.

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ВС РФ оккупировали Зарю и продвинулись в 5 населенных пунктах в Донецкой области, — DeepState

"В основном бои продолжаются в районах Старых Тернов, Солнцевки, Зари, Курахово, Дальнего, Дачного, Анновки и Успеновки", — рассказали в Генштабе.

Кроме этого, в течение минувших суток россияне 34 раза штурмовали передний край украинской обороны на Времовском направлении в районах населенных пунктов Трудовое, Веселый Гай, Константинопольское, Сухие Ялы, Благодатное, Сторожевое, Нескучное.

Напомним, 13 декабря в СМИ сообщили, что ВС РФ пытаются захватить как можно больше территорий на востоке Украины до инаугурации Трампа. Так враг хочет иметь выгодные позиции во время вероятных мирных переговоров.

12 декабря в DeepState отметили, что россияне хотят закрыть так называемый "Успеновский мешок" и замкнуть украинские подразделения в оперативном кольце окружения на Кураховском направлении.