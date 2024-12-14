ЗС РФ захопили пʼять населених пунктів на Донбасі: як змінилася ситуація на фронті (карта)

Протягом 13 грудня на Покровському напрямку ЗС РФ атакували позиції Сил оборони 56 разів, на Курахівському — 26, а на Времівському — 34, розповіли в Генштабі ЗСУ.

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Збройні сили Російської Федерації захопили низку населених пунктів у Донецькій області. Про це повідомили аналітики DeepState у своєму Telegram-каналі вночі 14 грудня.

"Ворог окупував Веселий Гай, Єлизаветівку, Романівку, Новотроїцьке, Пушкіне", — йдеться у повідомленні.

Крім цього противник просунувся в Костянтинопільському, Сухих Ялах, Шевченку, поблизу Дальнього, Піщаного, Благодатного й Сторожевого.

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У Генштабі ЗСУ повідомили, що на Покровському напрямку протягом 13 грудня росіяни 56 разів атакували українські позиції у районах населених пунктів Миролюбівка, Лисівка, Промінь, Даченське, Шевченко, Новий Труд, Зелене, Піщане та Пушкіне. Тоді як на Курахівському було зафіксовано 26 атак противника.

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"В основному бої тривають в районах Старих Тернів, Сонцівки, Зорі, Курахового, Дальнього, Дачного, Ганнівки та Успенівки", — розповіли в Генштабі.

Крім цього, протягом минулої доби росіяни 34 рази штурмували передній край української оборони на Времівському напрямку в районах населених пунктів Трудове, Веселий Гай, Костянтинопільське, Сухі Яли, Благодатне, Сторожеве, Нескучне.

Нагадаємо, 13 грудня у ЗМІ повідомили, що ЗС РФ намагаються захопити якомога більше територій на сході України до інавгурації Трампа. Так ворог хоче мати вигідні позиції під час ймовірних мирних переговорів.

12 грудня у DeepState зауважили, що росіяни хочуть закрити так званий "Успенівський мішок" і замкнути українські підрозділи в оперативному кільці оточення на Курахівському напрямку.