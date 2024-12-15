70 мотоциклов и багги ВС РФ: ВСУ отразили массированный штурм возле Северска (видео)

Оккупанты задействовали в штурме в общей сложности порядка 30 единиц бронетехники. Враг потерял 3 боевых машины пехоты, транспортировавших десант, 13 мотоциклов, четыре багги и другую технику.

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Подразделения 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" отразили массированный штурм российских войск на Северском направлении. Видео боестолкновений опубликовано в Telegram-канале подразделения.

Штурм ВС РФ возле Северска

Накануне, 14 декабря враг совершил восемь попыток штурмовых действий на позиции украинских защитников. Но за счет героизма и профессионализма воинов 10-й бригады "Эдельвейс" все эти атаки были отбиты со значительными потерями для противника.

В общей сложности оккупанты привлекли порядка 30 единиц бронетехники, больше 70 мотоциклов и баги — вся эта техника в несколько волн и с разных направлений пыталась прорваться к линии обороны. Ко всему прочему, было задействовано порядка 300 российских военных, но бригада ВСУ и смежные подразделения сумели отбить штурм и нанести врагу большие потери в личном составе, и в бронированной технике.

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Для перехвата вражеских колонн активно использовали FPV-дроны — против тяжелобронированной техники, пехоты, мотоциклов и багги. Враг потерял 3 боевых машины пехоты, которые проводили транспортировку десанта, 13 мотоциклов, 4 багги, один тягач МТ-ЛБ, один 120-мм миномет и один автомобиль.

В отражении штурма, кроме 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, участвовали подразделения 54-й механизированной бригады (батальон К-2), 81-й ДШБ и 4-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины.

Положение на Северском направлении остается напряженным: оккупанты не прекращают попыток прорвать оборону ВСУ, на некоторых участках у них есть определенные успехи, например в направлении Выемки.

По данным Генштаба ВСУ, враг наносил удары средствами бомбардировочной авиации на Северском направлении.

"Силами обороны Украины отражены 55 вражеских штурмов вблизи Верхнекаменского, Белогоровки, Спорного, Выемки и Берестового", — говорится в сводке.

Напомним, что, по данным DeepState, ВСУ вступили с россиянами в бой под Покровском и вынудили оккупантов отступить.

Также сообщалось, что войска Северной Кореи могли пойти в наступление под Курском. Зеленский отреагировал.