70 мотоциклів і баггі ЗС РФ: ЗСУ відбили масований штурм біля Сіверська (відео)

Окупанти залучили в штурмі загалом близько 30 одиниць бронетехніки. Ворог втратив 3 бойові машини піхоти, які транспортували десант, 13 мотоциклів, чотири багі та іншу техніку.

Related video

Підрозділи 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" відбили масований штурм російських військ на Сіверському напрямку. Відео бойових зіткнень опубліковано в Telegram-каналі підрозділу.

Штурм ЗС РФ біля Сіверська

Напередодні, 14 грудня ворог здійснив вісім спроб штурмових дій на позиції українських захисників. Але завдяки героїзму та професіоналізму воїнів 10-ї бригади "Едельвейс" усі ці атаки були відбиті зі значними втратами для противника.

Загалом окупанти залучили близько 30 одиниць бронетехніки, понад 70 мотоциклів і багі — вся ця техніка в кілька хвиль і з різних напрямків намагалася прорватися до лінії оборони. До всього іншого, було залучено близько 300 російських військових, але бригада ЗСУ та суміжні підрозділи зуміли відбити штурм і завдати ворогові великих втрат в особовому складі, і в броньованій техніці.

Важливо

ЗС РФ захопили пʼять населених пунктів на Донбасі: як змінилася ситуація на фронті (карта)

Для перехоплення ворожих колон активно використовували FPV-дрони — проти важкоброньованої техніки, піхоти, мотоциклів і багі. Ворог втратив 3 бойові машини піхоти, які проводили транспортування десанту, 13 мотоциклів, 4 багі, один тягач МТ-ЛБ, один 120-мм міномет і один автомобіль.

У відбитті штурму, крім 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади, брали участь підрозділи 54-ї механізованої бригади (батальйон К-2), 81-ї ДШБ і 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України.

Становище на Сіверському напрямку залишається напруженим: окупанти не припиняють спроб прорвати оборону ЗСУ, на деяких ділянках у них є певні успіхи, наприклад, у напрямку Виїмки.

За даними Генштабу ЗСУ, ворог завдавав ударів засобами бомбардувальної авіації на Північному напрямку.

"Силами оборони України відбито 55 ворожих штурмів поблизу Верхньокам'янського, Білогорівки, Спірного, Виїмки та Берестового", — йдеться у зведенні.

Нагадаємо, що, за даними DeepState, ЗСУ вступили з росіянами в бій під Покровськом і змусили окупантів відступити.

Також повідомлялося, що війська Північної Кореї могли піти в наступ під Курськом. Зеленський відреагував.