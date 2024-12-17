ВС РФ оккупировали село Ганнивка в Донецкой области, — DeepState (карта)

В Генштабе ВСУ отметили, что россияне за последние сутки 46 раз пытались прорвать украинскую оборону на Покровском направлении, но информацию об оккупации Ганнивки пока не комментировали.

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Российские оккупационные войска захватили село Ганнивка Покровского района Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.

"Враг оккупировал Ганнивку", — говорится в сообщении.

Аналитики также внесли изменения в карту боев. Ганнивка сейчас находится в красной зоне, что означает, что контроль над этим населенным пунктом перешел к оккупантам.

Ганнивка на карте Фото: Скриншот

Кроме того, по данным экспертов DeepState, враг продвинулся возле Кругленького, Дальнего, Успеновки, Песчаного, Сторожевого, Трудового, в Курахово, Шевченке и Константинопольском.

В то же время в последней сводке Генерального штаба ВСУ сообщалось, что на Покровском направлении, россияне за последние сутки 46 раз пытались прорвать украинскую оборону неподалеку населенных пунктов Лисовка, Даченское, Новый Труд, Зеленое, Новооленевка, Песчаное и Украинка.

"Противник несет значительные потери — сегодня на этом направлении было обезврежено более 320 оккупантов, 114 из них — безвозвратно. Также уничтожены две единицы автомобильной техники и одна зенитная установка противника", — отметили в Генштабе.

Информацию об оккупации села Ганнивка в Генштабе ВСУ на момент публикации материала не комментировали.

Напомним, 16 декабря аналитики DeepState сообщили о прорыве границы в Сумской области.

15 декабря аналитики DeepState сообщили, что ВСУ выбили врага из Колесниковского леса Харьковской области.