ЗС РФ окупували ще одне село Покровського району на Донеччині, — DeepState (мапа)

В Генштабі ЗСУ підтвердили, що росіяни намагались прорвати українську оборону поблизу Сонцівки, але інформації щодо окупації цього населеного пункту наразі не коментували.

Related video

Російські окупаційні війська захопили село Сонцівка Покровського району Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.

"Ворог окупував Сонцівку", — йдеться у повідомленні.

Аналітики також внесли зміни до мапи боїв. Сонцівка наразі перебуває у червоній зоні, що означає, що контроль над цим населеним пунктом перейшов до окупантів.

Сонцівка на мапі Фото: Скриншот

Крім того, за даними експертів DeepState, ворог просунувся біля Новотроїцького, Берестків, Зеленівки, Нового Комара, Сторожевого, в Кураховому, Пушкіному, Даченському та Відродженні.

Водночас в останньому зведенні Генерального штабу ЗСУ повідомлялось, що на Курахівському напрямку ворог здійснив 26 спроб прорвати українську оборону, зокрема поблизу населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Курахове та Янтарне.

"Двадцять боєзіткнень завершено, ще шість — досі продовжуються. Втрати ворога на напрямку склали 23 окупанти, з них вісім — безповоротно. Крім цього, знищено дві та пошкоджено шість одиниць автомобільної техніки ворога", — йдеться у повідомленні.

Інформації щодо окупації села Сонцівка у Генштабі ЗСУ на момент публікації матеріалу не коментували.

Нагадаємо, 17 грудня аналітики DeepState повідомили, що ЗС РФ окупували село Ганнівка на Донеччині.

16 грудня аналітики DeepState повідомили про прорив кордону в Сумській області.