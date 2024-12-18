ВС РФ оккупировали еще одно село Покровского района Донецкой области, — DeepState (карта)

В Генштабе ВСУ подтвердили, что россияне пытались прорвать украинскую оборону вблизи Сонцивки, но информацию об оккупации этого населенного пункта пока не комментировали.

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Российские оккупационные войска захватили село Сонцивка Покровского района Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.

"Враг оккупировал Сонцивку", — говорится в сообщении.

Аналитики также внесли изменения в карту боев. Сонцивка сейчас находится в красной зоне, что означает, что контроль над этим населенным пунктом перешел к оккупантам.

Сонцивка на карте Фото: Скриншот

Кроме того, по данным экспертов DeepState, враг продвинулся возле Новотроицкого, Берестков, Зеленовки, Нового Комара, Сторожевого, в Курахово, Пушкино, Даченском и Возрождении.

В то же время в последней сводке Генерального штаба ВСУ сообщалось, что на Кураховском направлении враг совершил 26 попыток прорвать украинскую оборону, в частности вблизи населенных пунктов Сонцивка, Старые Терны, Курахово и Янтарное.

"Двадцать боестолкновений завершены, еще шесть — до сих пор продолжаются. Потери врага на направлении составили 23 оккупанта, из них восемь — безвозвратно. Кроме этого, уничтожены две и повреждены шесть единиц автомобильной техники врага", — говорится в сообщении.

Информацию об оккупации села Сонцивка в Генштабе ВСУ на момент публикации материала не комментировали.

Напомним, 17 декабря аналитики DeepState сообщили, что ВС РФ оккупировали село Анновка в Донецкой области.

16 декабря аналитики DeepState сообщили о прорыве границы в Сумской области.