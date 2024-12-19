ЗС РФ окупували село Трудове на Донеччині, — DeepState (мапа)

Крім того, за даними аналітиків, ворог просунувся одразу біля восьми населених пунктів.

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Російські окупаційні війська захопили село Трудове Волноваського району Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.

"Ворог окупував Трудове", — йдеться у повідомленні.

Аналітики також внесли зміни до мапи боїв. Трудове наразі перебуває у червоній зоні, що означає, що контроль над цим населеним пунктом перейшов до окупантів.

Трудове на мапі Фото: Скриншот

Крім того, за даними експертів DeepState, ворог просунувся в Успенівці, Кураховому, біля Загризового, Піщаного, Новооленівки, Вовкового, Нескучного та Відродження.

Водночас в останньому зведенні Генерального штабу ЗСУ та на момент публікації матеріалу інформації щодо окупації села Трудове не було.

Нагадаємо, 18 грудня ЗС РФ окупували село Сонцівка Покровського району на Донеччині.

17 грудня аналітики DeepState повідомили, що ЗС РФ окупували село Ганнівка на Донеччині.