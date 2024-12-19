ВС РФ оккупировали село Трудовое в Донецкой области, — DeepState (карта)

Кроме того, по данным аналитиков, враг продвинулся сразу возле восьми населенных пунктов.

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Российские оккупационные войска захватили село Трудовое Волновахского района Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.

"Враг оккупировал Трудовое", — говорится в сообщении.

Аналитики также внесли изменения в карту боев. Трудовое сейчас находится в красной зоне, что означает, что контроль над этим населенным пунктом перешел к оккупантам.

Трудовое на карте Фото: Скриншот

Кроме того, по данным экспертов DeepState, враг продвинулся в Успеновке, Курахово, возле Загрызово, Песчаного, Новооленевки, Волчьего, Нескучного и Возрождения.

В то же время в последней сводке Генерального штаба ВСУ и на момент публикации материала информации об оккупации села Трудовое не было.

Напомним, 18 декабря ВС РФ оккупировали село Сонцевка Покровского района Донецкой области.

17 декабря аналитики DeepState сообщили, что ВС РФ оккупировали село Анновка в Донецкой области.