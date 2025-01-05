Вспомнить Украину и подвести итоги: в СМИ рассказали о планах Байдена в последние дни на посту

По информации журналистов, Джо Байден планирует произнести две речи. Одно выступление будет касаться внешней политики США, где, в частности, он вспомнит и Украину. Другое выступление — это подведение итогов собственной карьеры.

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Перед тем, как покинуть свой пост, президент США Джо Байден планирует выступить с двумя важными речами. Таким образом он хочет подвести итоги своей политической карьеры, пишет со ссылкой на собственные источники NBC News.

Первую речь Джо Байден произнесет 12 января, после возвращения из Италии и посвящена она будет посвящена внешней политике. Ожидается, что выступление будет касаться расширения и укрепления Организации Североатлантического договора и отношений США в Индо-Тихоокеанском регионе. Также президент США планирует упомянуть о военной и финансовой поддержке Украины после вторжения России в 2022 году.

Во второй речи глава США обратится к гражданам страны с посланием на будущее. Также он подведет итоги своей работы на государственной службе, включая должность президента США.

Журналисты отмечают, что традиционное обращение Джо Байдена будет выдержано в духе предшественников действующего президента США — Джорджа Буша-младшего, Билла Клинтона и Барака Обамы. Вероятно, он упомянет усилия своей администрации по борьбе с террористическими группировками, включая ИГИЛ, однако в его речи не ожидается обсуждение внутренних угроз.

Сейчас речи Джо Байдена не готовы. Его команда составила план и схемы.

Ожидается, что последние недели действующего президента США на посту будут напряженными. Он планирует отправиться в Новый Орлеан и Калифорнию, после чего с трехдневным визитом наведается в Рим и Ватикан.

Напомним, инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа состоится 20 января 2025 года. После этого возможно пять сценариев развития событий, и Украина в них упоминается дважды. В одном из сценариев может начаться война, в которую будут вынуждены приобщиться и США.

Добавим, что по информации депутата немецкого Бундестага Родериха Кизеветтера, встреча Трампа и Путина запланирована на март. Он отметил, что перед этим Дональд Трамп встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем.