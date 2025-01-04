"В ущерб Украине": в Бундестаге раскрыли даты встреч Шольца и Трампа с Путиным
Политик Родерих Кизеветтер, который активно поддерживает Украину, предупредил о переговорах, которые "де-факто означают подчинение". Он подчеркнул, что "приспосабливаться" нужно к Киеву, а не Москве.
Депутат немецкого Бундестага Родерих Кизеветтер рассказал, когда с президентом РФ Владимиром Путиным встретятся канцлер Германии Олаф Шольц и избранный лидер США Дональд Трамп. Об этом известно из его публикации в соцсети X от 4 января.
"Надо готовиться к сюрпризу предвыборной кампании: это и смелость, и знания, и четкая позиция и ориентация. Появляется все больше признаков того, что канцлер Шольц поедет в Москву или встретится с Путиным до 23 февраля", — отметил политик.
По его словам, для Украины реализация планов среди прочего означает приостановление Парижской хартии на 10-20 лет. Он подчеркнул, что будет показательным, как на это отреагируют украинцы и европейские соседи.
"Сейчас встреча Трампа и Путина запланирована на март. Пусть каждый оценит это на свой вкус. Украина не должна быть объектом и жертвой", — подчеркнул Кизеветтер.
Он заверил, что несмотря на влияние России нужно "приспосабливаться" к Украине, а не стране-агрессору.
"Все переговоры и договоренности, которые сейчас ведутся в этой ситуации, происходят в ущерб Украине и де-факто означают подчинение. (...) Нельзя замалчивать, и так называемую "Московскую связь" в собственных рядах принять тоже нельзя", — заявил депутат.
Позиция Кизеветтера в отношении Украины
Как известно из сайта Бундестага, 61-летний Родерих Кизеветтер изучал экономику и служил в Вооруженных силах Германии, где занимал командно-штабные должности (в частности, был командиром батареи и командиром батальона). Сейчас он — полковник в отставке. В рамках политической карьеры Кизеветтер работал в Совете ЕС, штаб-квартире НАТО.
3 января политик заявил, что направление в Украину немецких миротворцев — неизбежно. По его словам, исключать это — преступная халатность.
Ранее, в начале 2024 года, Кизеветтер подчеркивал, что Россия несет миру войну, и призывал к уничтожению вражеских военных объектов и штабов. Лидера страны-агрессора Владимира Путина он назвал диктатором, который "в ужасном кровопролитии бездумно жертвует сотнями тысяч своих солдат". Также депутат поддержал поставки Киеву ракет TAURUS.
В 2023 году Кизеветтер высказывался за мобилизацию украинских мужчин, проживающих за рубежом, на службу в ВСУ. Он отмечал, что правительство может с этим помочь, урезав помощь.
Напомним, украинский журналист Дмитрий Гордон заявлял, что горячая фаза войны в Украине завершится до конца 2024 года, но его прогноз не оправдался. 1 января Гордон озвучил новые сроки проведения встречи президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа.
Президент Владимир Зеленский делился, что надеется на личную встречу с Трампом после его инаугурации 20 января. Он отмечал, что среди тем для обсуждения будут и условия прекращения огня.