По словам оппозиционера Родериха Кизеветтера, украинские мужчины, количество которых в Германии около 200 тысяч, должны помочь военным. Он предложил урезать им пособия.

Related video

Немецкий оппозиционер поддерживает призыв украинских мужчин, которые проживают за границей, на военную службу в ВСУ. Об этом заявил эксперт по внешнеполитическим вопросам оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Родерих Кизеветтер в интервью радиостанции Deutsclandfunk, которое было опубликовано 22 декабря.

По его словам, сейчас около 200 тысяч украинских мужчин, которые пригодны к военной службе, выехали в Германию из-за полномасштабного вторжения России. Депутат Бундестага считает недопустимым тот факт, что эти люди не помогают в борьбе своей родине.

В связи с этим Родерих Кизеветтер призвал немецкое правительство помочь Киеву призвать мужчин-беженцев на военную службу и защиту Украины. При этом он не имеет в виду депортацию, а предлагает другой вариант, среди которых урезание пособий.

В то же время, министр юстиции Германии Марко Бушман в другом интервью заявлял, что Берлин не будет принуждать украинских мужчин к военной службе. По его словам, те граждане, которые выехали в Германию, могут не беспокоиться.

"Принуждать людей выполнять военную службу или проходить военную службу против их воли — это не наш случай. Я не могу представить, поскольку наша конституция предусматривает, что никто не должен служить с оружием против их воли для немецких граждан, что мы можем заставить людей из других стран делать это", — заявил Марко Бушман.

Берлин вместо этого продолжит помогать беженцам в трудоустройстве.

Напомним, 21 декабря в издании Welt вышел материал о том, что министр обороны Украины Рустем Умеров хочет призвать беженцев, проживающих в Германии. Речь пошла о гражданах от 25 до 60 лет, а тем, кто не прислушается, могут якобы угрожать санкции. Позже спикер министерства Илларион Павлюк заявил, что немецкие журналисты "сместили акцент" и речь шла о другом.

Также немецкий депутат призывал Бундестаг одобрить поставки ракет Taurus Украине. По словам Родериха Кизеветтера, Берлину пора больше воплощать в жизнь анонсированные проекты, а не просто говорить о них. Окончательное решение в руках правительства канцлера Олафа Шольца.