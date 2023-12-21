Сместили акцент: в Минобороны уточнили слова Умерова о рекрутинге украинцев за рубежом

Начальник управления прессы и информации Минобороны Илларион Павлюк пояснил, что Умеров имел в виду необходимость донести до украинцев за рубежом важность того, чтобы они присоединились к армии.

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Немецкое издание Bild 21 декабря опубликовало интервью с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, где со ссылкой на слова главы оборонного ведомства сообщалось о планах Минобороны призвать на военную службу из-за границы украинцев в возрасте 25-60 лет. Однако начальник управления прессы и информации украинского министерства Илларион Павлюк в комментарии "Бабелю" сообщил, что немецкие журналисты "сместили акцент".

В публикации журналисты привели слова главы Минобороны, который якобы заявил, что "все украинские мужчины призывного возраста от 25 до 60 лет должны получить приглашение явиться в призывные пункты украинских вооруженных сил". Далее прозвучала цитата Умерова.

"Мы хотим справедливости для всех, потому что речь идет о нашей собственной стране. Мы отправим им приглашение", — пишет издание с комментариями о том, что такие заявления главы Минобороны являются "политически взрывоопасными и могут иметь серьезные последствия для сотен тысяч украинских мужчин, живущих за рубежом".

Между тем Павлюк подчеркнул, что авторы публикации сместили акцент, а Умеров говорил в целом о рекрутинге и необходимости донести до украинцев за рубежом, как важно им присоединиться к армии.

"Никаких обсуждений механизмов призыва в ряды ВСУ из-за рубежа на повестке дня нет", — подытожил Павлюк.

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