"Россияне выкатили такие требования, на которые никто не пошел": Гордон перенес сроки своего прогноза

Журналист Дмитрий Гордон заявил, что мирные переговоры в Вашингтоне были сорваны, но они неизбежны. По его словам, президент РФ Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп должны были поговорить по видеосвязи.

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Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что горячая фаза войны в Украине закончится 30 декабря, но его прогноз не оправдался. В интервью 1 января он рассказал, что пошло не так, и озвучил новые сроки.

О переговорах в Вашингтоне и прогнозе — с 11:35

"Во-первых, я не политик, я — журналист. Это политики обещают, выполняют, не выполняют, у них предвыборные обещания. Я — человек, который живет в свободной стране, в которой есть свобода слова и в которой каждый человек может высказывать свое мнение и давать те или иные прогнозы", — отметил он.

Гордон подчеркнул, что прогнозировал завершение горячей фазы войны до конца 2024 года, не взяв эту информацию "откуда-то с потолка". Он заявил, что не похож на сумасшедшего или того, кто хочет "убить свою репутацию", а хайпирование на таком осудил как глупость.

"Я прекрасно знал, что идут переговоры в Вашингтоне. Я прекрасно знал, что на 30-е готовится встреча (Владимира, — ред.) Путина и (Дональда, — ред.) Трампа. (...) Но это не состоялось, потому что россияне выкатили такие требования, на которые никто не пошел в США", — рассказал журналист.

По его словам, разговор должен был происходить путем видеосвязи, но в результате переговоры и встреча были сорваны. Гордон предположил, что к этому вернутся. Всем, кто хочет на него обидеться, он посоветовал сначала обидеться на спецпредставителя Трампа Кита Келлога.

"Я от своего прогноза не отрекаюсь. Я его делал в трезвом уме и ясной памяти. Я знал, что я говорю, знал, почему это говорю. Глядя в глаза своей аудитории, я хочу еще раз сказать — этот прогноз был основан не просто на чьем-то выдуманном. Это абсолютно реальная вещь (...) Я понимаю, что все то, о чем я говорил, значит, перенесется немножко — может, на месяц-два. Оно неизбежно все равно, потому что все к этому идет", — заявил журналист.

Он добавил, что срок перенесется по причине, которая от него не зависит.

Гордон спрогнозировал выборы в Украине

Также в интервью от 27 декабря украинский журналист Дмитрий Гордон заявлял, что после заключения мира проведут выборы.

О выборах и соглашении — с 30:09

"Я считаю, что мирный договор будет заключен где-то в пределах весны 2025 года. И дальше — сразу выборы: президентские, парламентские, местная власть", — отмечал он.

Журналист сообщал, что выборы могут организовать не за шесть или даже три месяца, а всего за два. При этом он ссылался на источники в Украине и на Западе, в том числе политиков и военных, а также открытые источники и "анализ, умноженный на интуицию".

Напомним, 30 декабря журналист Дмитрий Гордон заявил, что должна была состояться "историческая встреча в верхах". Тем, кто его критиковал, он советовал "придержать языки".

Впоследствии в тот же день Гордон сообщил, что встреча президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа не состоялась. Он отмечал, что получил информацию о запланированных переговорах из трех источников — двух американских и одного украинского. Журналист раскрыл требования России и США.