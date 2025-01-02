Буданов — это не Гордон: сбудутся ли неутешительные для Путина прогнозы главы ГУР на 2025 год

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов прогнозирует, что 2025 год будет для Украины лучше предыдущего. На чем основывается оптимистичный прогноз главы ГУР МОУ, выяснял Фокус.

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Отвечая на вопрос ведущей телемарафона о том, чего украинцам следует ожидать в 2025-м, руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов отметил: "Год назад мне задали похожий вопрос, и я вполне честно сказал, что, к сожалению, 2024-й будет очень тяжелым. 2025-й будет точно лучше. Для этого есть объективные факторы, и я надеюсь, что мы увидим очень много хороших событий, которые в конце концов принесут нам то, чего мы так все ждем".

По убеждению главы ГУР МОУ, Россия способна продолжать войну, но если "не опомнится до середины 2025-го", то ей "придется принимать очень сложные решения", связанные с ее финансовой и экономической системами. "Готовы ли они к этому? Возможно, и готовы. Хотят ли они этого? На сто процентов могу сказать, что нет. Поэтому будут делать все, чтобы этого не допустить", — подытожил Кирилл Буданов.

Начальник ГУР МО Украины, генерал Кирилл Буданов поделился предсказаниями относительно 2025 года

Какие "черные лебеди" для РФ прогнозирует Буданов в текущем году

Подчеркнув, что прогнозы Буданова строятся на комплексных данных украинской разведки, политолог Максим Джигун в разговоре с Фокусом отметил: "Информация главы ГУР, убежден, касается не только данных о состоянии российской экономики, но и целого пласта вещей непосредственно военного толка. Учитывая информацию военных аналитиков, которые говорят, что танков в приемлемом состоянии у РФ осталось совсем немного, да и артиллерии также, можно уверенно прогнозировать трудности для России. А если еще и посмотреть на то, сколько стоит рекрутинг одного нового бойца... В Самаре, к примеру, эта сумма составляет около $40 тысяч. Бюджет РФ не бездонный, а привлечение корейцев, как видим, тоже не очень помогает стране-агрессору".

Кирилл Буданов, замечает эксперт, является апологетом того, что в любой военной кампании есть определенные циклы и "судя по его прогнозу, у России остается все меньше и меньше разноплановых ресурсов проводить в дальнейшем свою наступательную кампанию".

"Как бы там ни было, но наш враг умен и Набиуллиной (глава Центробанка РФ) пока удается управлять рисками, хотя чем дальше — тем ей это дается сложнее. Поэтому, военный фактор, плюс экономический фактор — это составляющие прогноза Буданова".

По убеждению главы ГУР МОУ, Россия способна продолжать войну, но если "не опомнится до середины 2025-го", то ей "придется принимать очень сложные решения"

Третьим важным моментом, отмечает Максим Джигун, является международная политическая погода, в частности, возвращение в Белый дом Дональда Трампа. "Стремление Трампа усилить добычу нефти и обвалить цену на черное золото, бесспорно, плохой сигнал для Москвы. Но следует учитывать, что Буданов владеет закрытой информацией и вполне возможно руководитель ГУР уже сейчас может прогнозировать на прилет в РФ каких-то черных, зеленых, или любых других лебедей", — отмечает политолог.

Выразив убеждение в том, что Россия всегда демонстрировала риторику, которая соответствовала ситуации на поле боя, политолог, подчеркнул: "Если мы вспомним осень 2022-го, когда украинские военные вернули практически всю Харьковщину и правобережье Херсонщины, риторика Патрушева, Пескова, Лаврова, да и самого Путина была совсем иной, чем сейчас. Они говорили, мол, давайте встречаться, искать пути урегулирования и общие точки соприкосновения. По состоянию на сегодня ситуация кардинально иная. Есть тысячи квадратных километров уничтоженной украинской инфраструктуры, человеческие потери, захваченные территории... Это все формирует повестку дня и побуждает россиян давить".

Между тем, с ходом изменения ситуации, связанной, прежде всего, с военным и экономическим истощением России, уверен эксперт, будет меняться и тональность Кремля: "То есть, риторика Москвы — это динамичная единица, которая может оперативно меняться в зависимости от положения дел. И наша задача состоит в том, чтобы сделать их положение дел как можно хуже".

О каких необратимых проблемах для РФ говорит глава ГУР

Политолог Олег Лесной в разговоре с Фокусом делает следующий акцент: "Любая война — это не только оружие, но и ресурсы на его производство, а также финансирование живой силы. И в этом смысле либеральные или, скажем так, оппозиционные российские эксперты, предсказывают РФ не очень успешный год в экономическом плане. В конце концов, даже кейс масла, о котором Путин упомянул во время своей недавней "Прямой линии" свидетельствует о наличии оснований для серьезных и даже необратимых проблем для российской экономики в 2025-м".

Эксперт: "Перед Путиным встанет вопрос о том а где же брать деньги на войну?" Фото: Скриншот

В ситуации обвала экономики РФ, подчеркивает, политолог, возникнет цепная реакция: "Вне всякого сомнения, экономическая ситуация повлияет на режим Путина, ведь когда у россиян пустой холодильник и в карманах гуляет ветер, тогда у них начинаются определенные процессы. Это не обязательно революции, массовые беспорядки и т.д., но это уже точно о недоверии к режиму. Параллельно с этой проблемой перед Путиным встанет вопрос о том, а где же брать деньги на войну? В конце концов, Путин может броситься в последний бой и это тоже будет его ошибкой. В корзину путинских проблем можно также добавить планы американцев в лице Трампа валить цены на нефть. Как быстро это произойдет, сказать сложно, но сирийский кейс четко продемонстрировал, что даже 11-ти дней вполне достаточно для того, чтобы обвалился режим, который казался просто нереально крепким. А Путина сейчас все меньше уважают как сильного лидера и эта тенденция будет только укрепляться".

"В любом случае, Буданов — это не Гордон, чтобы просто кошмарить людей какими-то словами и в конце концов сидеть у разбитого корыта с чувством выполненного долга. Буданов — это вершина всестороннего изучения ситуации в Российской Федерации, поэтому я думаю, что вполне возможны действительно позитивные для нас тенденции в 2025 году", — заключает Олег Лесной.

Эксперт: "Дональду Трампу придется с одной стороны, пригрозить РФ более жесткими санкциями, а с другой — усилить американскую поддержку Киева" Фото: Getty Images

Тем временем, московский корреспондент британского телеканала Sky News Айвор Беннетт выразил убеждение, что российско-украинская война закончится в 2025 году. При этом, он отдельно акцентировал, что боевые действия могут прекратиться, а конфликт будет заморожен. "Кремль надеется завершить переговоры до 9 мая, когда будут отмечать 80-ю годовщину победы Советского Союза над нацистской Германией. Целью будет двойное празднование", — отмечает Беннетт. По его мнению, каким бы ни был результат, "Россия представит его как победу".

Завершение войны в 2025 году прогнозирует также Financial Times. Впрочем, газета отдельно акцентирует, что для достижения мира новоизбранному президенту США Дональду Трампу придется с одной стороны, пригрозить РФ более жесткими санкциями, а с другой — усилить американскую поддержку Киева, "чтобы убедить Москву серьезно участвовать в переговорах". При этом отмечается, что союзники США убедят Трампа не снимать членство Украины в НАТО с повестки дня.