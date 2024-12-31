Почему наглеет Путин: 4 причины для Кремля считать Трампа слабаком

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Путин считает Трампа слабаком

После победы Трампа Путин был явно растерянным. Прошел месяц — и мы видим разительные изменения в поведении Кремля. Путин, де-факто, перешел в контрнаступление и излучает уверенность.

Давайте попробуем понять, а что же изменилось?

По моему убеждению, Путин уверовал, что Трамп слаб и он не сможет тягаться с Россией вообще и с Путиным в частности. Судя по всему, ближайшее окружение Путина, которое имеет право на определенные дискуссии с ним, консолидировано (относительно консолидировано) поддержали Путина в том, что сейчас время показать силу. Особенно учитывая то, что в Кремле не верят в то, что в течение 2025 года будут применены весомые санкции против так называемого "теневого флота" и не будет реальной попытки опустить цену на нефть до критических для россиян 50$ за баррель (российский бюджет сверстан, исходя из цены почти 70$ за баррель). Это на самом деле, неплохая для нас история, потому что до сих пор так открыто никто не считал Трампа слабаком. В этом контексте, важно понимать: провокация россиян с перерезанием электрического кабеля в Балтийском море — это одновременно и пробный шар, и попытка поднять ставки. Если после этого не последует реакции со стороны США и ЕС (прежде всего США), Путин убедится, что "теневому флоту" ничего не будет угрожать (напомню: 60% экспорта нефти РФ — это балтийские порты). И что не менее важно: если не будет весомой реакции, Путин еще раз убедится, что Трамп слабак, а его формула "мир через эскалацию" — филькина грамота. Не надо забывать, что прежде чем перейти в нынешнее контрнаступление, Россия провела консультации с Китаем (визит Медведева в Пекин был прежде всего консультациями). И получила молчаливое согласие на две базовые вещи: Китай, как минимум в первой половине 2025 года, не перекроет поток товаров двойного подчинения и Китай не задушит в объятиях КНДР по поддержке России. Отдельно надо обратить внимание на то, что заявления Трампа о Канаде как 51-м штате, Панамском канале и покупке Гренландии — это часть торговой войны с Китаем. В понимании Трампа — все эти территории являются частью "заднего двора США" и там точно не место Китаю. По сути, это такая себе новейшая или, точнее, обновленная доктрина Монро. Что здесь важно для нас, так это то, что судя по всему, в Кремле считают, что за всеми этими вещами (плюс Ближний Восток) Трамп не заметит (забудет) о России и Украине.

Я считаю, что позиция Путина во многом утопична, однако стоит помнить о нескольких важных аспектах:

я уже писал ранее, что Путин выйдет на переговоры с идеей финского сценария (Украина отказывается официально от части территорий) и на первом этапе (январь — февраль как минимум) будет отказываться от любых других предложений. И именно поэтому американцы пока не спешат со стартом этих самых переговоров;

США вряд ли в этот период будут уменьшать нам помощь;

ключевой вопрос наших переговоров будет лежать в плоскости отношений США-КНР. И мы, и РФ, являемся одними из прокси в этом противостоянии.

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