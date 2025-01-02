Буданов — це не Гордон: чи здійсняться невтішні для Путіна прогнози голови ГУР на 2025 рік

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов прогнозує, що 2025 рік буде для України кращим за попередній. На чому ґрунтується оптимістичний прогноз очільника ГУР МОУ, з’ясовував Фокус.

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Відповідаючи на запитання ведучої телемарафону про те, чого українцям слід очікувати у 2025-му, керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов зазначив: "Рік тому мені поставили схоже питання, і я цілком чесно сказав, що, на жаль, 2024-й буде дуже важким. 2025-й буде точно кращим. Для цього є об’єктивні фактори, і я сподіваюся, що ми побачимо дуже багато хороших подій, які зрештою принесуть нам те, чого ми так усі чекаємо".

На переконання голови ГУР МОУ, Росія здатна продовжувати війну, але якщо "не схаменеться до середини 2025-го", то їй "доведеться приймати дуже складні рішення", пов’язані з її фінансовою та економічною системами. "Чи готові вони до цього? Можливо, й готові. Чи хочуть вони цього? На сто відсотків можу сказати, що ні. Тому робитимуть усе, щоб цього не допустити", — підсумував Кирило Буданов.

Начальник ГУР МО України, генерал Кирило Буданов поділився передбаченнями стосовно 2025 року

Які "чорні лебеді" для РФ прогнозує Буданов у поточному році

Наголосивши на тому, що прогнози Буданова будуються на комплексних даних української розвідки, політолог Максим Джигун у розмові з Фокусом зазначив: "Інформація голови ГУР, переконаний, стосується не лише даних про стан російської економіки, а й цілого пласту речей безпосередньо військового штибу. З огляду на інформацію військових аналітиків, які кажуть, що танків у прийнятному стані у РФ залишилося зовсім небагато, та й артилерії також, можна впевнено прогнозувати труднощі для Росії. А якщо ще й подивитися на те, скільки коштує рекрутинг одного нового бійця… В Самарі, приміром, ця сума складає близько $40 тисяч. Бюджет РФ не бездонний, а залучення корейців, як бачимо, теж не дуже допомагає країні-агресору".

Кирило Буданов, зауважує експерт, є апологетом того, що в будь-якій військовій кампанії є певні цикли і "судячи з його прогнозу, у Росії залишається все менше і менше різнопланових ресурсів проводити надалі свою наступальну кампанію".

"Хай там як, але наш ворог є розумним і Набіулліній (голова Центробанку РФ) поки що вдається управляти ризиками, хоча чим далі – тим їй це дається складніше. Тому, військовий фактор, плюс економічний чинник — це складові прогнозу Буданова".

На переконання голови ГУР МОУ, Росія здатна продовжувати війну, але якщо "не схаменеться до середини 2025-го", то їй "доведеться приймати дуже складні рішення"

Третім важливим моментом, зазначає Максим Джигун, є міжнародна політична погода, зокрема, повернення до Білого дому Дональда Трампа. "Прагнення Трампа посилити видобуток нафти і обвалити ціну на чорне золото, безперечно, поганий сигнал для Москви. Але слід враховувати, що Буданов володіє закритою інформацією і цілком можливо керівник ГУР вже зараз може прогнозувати на приліт до РФ якихось чорних, зелених, чи будь-яких інших лебедів", — наголошує політолог.

Висловивши переконання в тому, що Росія завжди демонструвала риторику, яка відповідала ситуації на полі бою, політолог, підкреслив: "Якщо ми пригадаємо осінь 2022-го, коли українські військові повернули практично всю Харківщину та правобережжя Херсонщини, риторика Патрушева, Пєскова, Лаврова, та й самого Путіна була зовсім інакшою, ніж зараз. Вони казали, мовляв, давайте зустрічатися, шукати шляхи врегулювання і спільні точки дотику. Станом на сьогодні ситуація кардинально інакша. Маємо тисячі квадратних кілометрів знищеної української інфраструктури, людські втрати, захоплені території… Це все формує порядок денний і спонукає росіян тиснути".

Між тим, з ходом зміни ситуації, пов’язаної, передусім, з військовим і економічним виснаженням Росії, впевнений експерт, буде змінюватися і тональність Кремля: "Тобто, риторика Москви – це динамічна одиниця, яка може оперативно змінюватися в залежності від стану справ. І наше завдання полягає в тому, щоб зробити їхній стан справ якомога гіршим".

Про які незворотні проблеми для РФ говорить очільник ГУР

Політолог Олег Лісний у розмові з Фокусом робить наступний акцент: "Будь-яка війна – це не лише зброя, а й ресурси на її виробництво, а також фінансування живої сили. І в цьому сенсі ліберальні чи, скажімо так, опозиційні російські експерти, пророчать РФ не дуже успішний рік в економічному плані. Зрештою, навіть кейс масла, про який Путін згадав під час своєї нещодавньої "Прямої лінії" свідчить про наявність підвалин для серйозних і навіть незворотних проблем для російської економіки у 2025-му".

Експерт: "Перед Путіним постане питання про те а де ж брати гроші на війну?" Фото: Скриншот

В ситуації обвалу економіки РФ, підкреслює, політолог, виникне ланцюгова реакція: "Поза всяким сумнівом, економічна ситуація вплине на режим Путіна, адже коли у росіян порожній холодильник і в кишенях гуляє вітер, тоді в них починаються певні процеси. Це не обов’язково революції, масові заворушення, тощо, але це вже точно про недовіру до режиму. Паралельно з цією проблемою перед Путіним постане питання про те, а де ж брати гроші на війну? Зрештою, Путін може кинутися в останній бій і це теж буде його помилкою. До кошика путінських проблем можна також додати плани американців в особі Трампа валити ціни на нафту. Як швидко це відбудеться, сказати складно, але сирійський кейс чітко продемонстрував, що навіть11-ти днів цілком достатньо для того, щоб обвалився режим, котрий здавався просто нереально міцним. А Путіна наразі все менше поважають як сильного лідера і ця тенденція буде лише укріплюватися".

"В будь-якому разі, Буданов — це не Гордон, щоб просто кошмарити людей якимись словами і врешті-решт сидіти біля розбитого корита з відчуттям виконаного обов’язку. Буданов – це вершина всебічного вивчення ситуації в Російській Федерації, тому я думаю, що цілком можливі дійсно позитивні для нас тенденції в 2025 році", — підсумовує Олег Лісний.

Експерт: "Дональду Трампу доведеться з одного боку, пригрозити РФ більш жорсткими санкціями, а з іншого — посилити американську підтримку Києва" Фото: Getty Images

Тим часом, московський кореспондент британського телеканалу Sky News Айвор Беннетт висловив переконання, що російсько-українська війна закінчиться в 2025 році. При цьому, він окремо акцентував, що бойові дії можуть припинитися, а конфлікт буде заморожений. "Кремль сподівається завершити переговори до 9 травня, коли відзначатимуть 80-ту річницю перемоги Радянського Союзу над нацистською Німеччиною. Метою буде подвійне святкування", — зазначає Беннетт. На його думку, хоч би яким був результат, "Росія представить його як перемогу".

Завершення війни у 2025 році прогнозує також Financial Times. Втім, газета окремо акцентує, що задля досягнення миру новообраному президенту США Дональду Трампу доведеться з одного боку, пригрозити РФ більш жорсткими санкціями, а з іншого — посилити американську підтримку Києва, "щоб переконати Москву серйозно брати участь у переговорах". При цьому зазначається, що союзники США переконають Трампа не знімати членство України в НАТО з порядку денного.